حريق يلتهم شقة سكنية في العمرانية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد العقارات في منطقة العمرانية، دون وقوع أي إصابات.



حريق شقة بالعمرانية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العمرانية التهم محتويات الشقة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.





تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

