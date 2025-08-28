الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في العمرانية

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد العقارات في منطقة العمرانية، دون وقوع أي إصابات.


حريق شقة بالعمرانية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العمرانية التهم محتويات الشقة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.


 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق شقة بالعمرانية العمرانية الحماية المدنية بالجيزة الحماية المدنية منطقة العمرانية

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لص العمرانية

تجديد حبس المتهم بقتل شاب في العمرانية

الأكثر قراءة

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2% في خامس اجتماعات 2025

الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

هل تصوير العريس والعروسة في الأفراح حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

تحدثت عن مظاهر ثرائه الفاحش، سيدة تتهم التيك توكر أحمد وهبة بتهديدها

خدمات

المزيد

بعد مد فترة الحجز، الحد الأدنى للدخل للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

5285 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تصوير العريس والعروسة في الأفراح حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز التصحيح للإمام من شخص خارج الصلاة؟ الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads