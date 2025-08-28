الخميس 28 أغسطس 2025
محافظات

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

تصادم قطارين في الإسكندرية،
تصادم قطارين في الإسكندرية، فيتو

استقبل المستشفى الرئيسي الجامعي في الإسكندرية، مصابي حادث تصادم قطار وجرار بخط الإسكندرية مطروح في منطقة المتراس.

وأصيب 4 أشخاص جراء تصادم بين قطار ركاب خالٍ من الركاب وجرار قطار آخر كان متواجدًا بالمزلقان، على خط الإسكندرية مطروح في منطقة المتراس غرب الإسكندرية، وجرى نقلهم للمستشفى الرئيسي الجامعي لتلقي العلاج اللازم. 

 

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار قطارين في منطقة المتراس بالإسكندرية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي. 

وتبين تصادم جرار بقطار ركاب مطروح كانا على نفس الخط مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم قائد الجرار، وتوقفت الحركة القطارات بالطريق.

وأصيب 4 بجروح وسحجات وجرى نقلهم للمستشفى الرئيسي الجامعي لتلقي العلاج اللازم وجرى إسعافهم واستمرت حالتهم ووضعوا تحت الملاحظة. 

 

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: 

فتحية محمد عبد الحافظ – 53 سنة – تعاني من كدمات عامة بالجسم  

زنات رمضان محمد – 40 سنة – تعاني من كدمات عامة بالجسم  

منى مجلي محمد عبد العال – 50 سنة – تعاني من كدمات عامة بالجسم  

أحمد حسن مرعي – 44 سنة – يعاني من كدمات عامة بالجسم  

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة 

تصادم قطارين تصادم قطارين بالإسكندرية تصا تصادم قطارين في المتراس

