ميسي يُسطر تاريخًا جديدًا بقميص إنتر ميامي.. ليو يستعد لخوض النهائي رقم 50 في مسيرته.. وينتظر التتويج بالبطولة الـ 47

يترقب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، لخوض المباراة النهائية رقم 50 في تاريخه الكروي المميز، عندما يلعب مع رفاقه أمام نادي سياتل ساوندرز على لقب كأس الدوريات لعام 2025.

ميسي يقود إنتر ميامي لنهائي كأس الدوريات 2025

وتأهل إنتر ميامي إلى النهائي بعد فوزه القاتل والكبير على جاره أورلاندو بنتيجة 3-1، بينما تخطى سياتل ساوندرز عقبة لوس أنجلوس جالاكسي بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي من المسابقة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في تمام 3 من صباح يوم الإثنين 1 سبتمبر المقبل على ملعب لومين فيلد، لحسم هوية البطل المتوج باللقب هذا العام.

ليونيل ميسي يخوض النهائي رقم 50 في تاريخه

حسب موقع (messi vs ronaldo) المختص في عقد المقارنات الرقمية بين ميسي وغريمه الأزلي والأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وقائد نادي النصر السعودي، يستعد "البرغوث" لمباراته النهائية رقم 50 على كافة الأصعدة والمستويات.

وأوضح المصدر أن، ميسي حقق الفوز في 34 مباراة نهائية بينما خسر في 15 مناسبة كاملة، وسجل خلالها 35 هدفا وقدم لزملائه 15 تمريرة حاسمة".

ويبقى نهائي كأس العالم في قطر 2022، هو الأشهر والأهم في تاريخ ميسي على الإطلاق، عندما لعب دورا محوريا في الفوز الدرامي والمثير على منتخب فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 3-3 على ملعب لوسيل في الدوحة.

كما شارك ميسي في 3 مباريات نهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا ولم يعرف خلالها طعم الخسارة مطلقا، وكلها مع فريقه السابق برشلونة الإسباني في نسخ أعوام 2009 و2011 و2015 أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي (مرتان) ثم يوفنتوس الإيطالي.

وفاز ليو أيضا بنهائي كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين خلال نسختي عامي 2021 و2024 بينما خسر في أكثر من مناسبة أشهرها على يد تشيلي في مرتين على التوالي 2015 و2016.

لكن يبقى أشهر نهائي خسره ميسي على الإطلاق، ولم يتمكن بعدها من السيطرة على دموعه، عندما تعثر مع الأرجنتين أمام ألمانيا بهدف دون رد في ملعب ماراكانا التاريخي بالبرازيل على لقب كأس العالم 2014.

أرقام ليونيل ميسي في المباريات النهائية

لعب: 49

فاز: 34

خسر: 15

سجل: 35

تمريرات حاسمة: 15

ميسي يترقب البطولة 47 في مسيرته

يستعد ليونيل ميسي نجم وقائد فريق إنتر ميامي للمنافسة علي البطولة الثالثة رفقة فريقه الأمريكي والبطولة رقم 47 في مسيرته بعدما بلغ ميامي في نهائي كأس الدوريات المقرر له يوم الأحد المقبل أمام سياتل ساوندرز.

حقق ليونيل ميسي 46 لقبًا طوال تاريخه، مقسمة بين 35 لقبًا مع نادي برشلونة، و6 ألقاب مع الأرجنتين، و3 ألقاب مع باريس سان جيرمان، ولقبين مع إنتر ميامي.

ميسي يُعلق على صعود إنتر ميامي لنهائي كأس الدوريات

علق ليونيل ميسي علي قيادة فريقه إنتر ميامي إلي نهائي كأس الدوريات علي حساب أورلاندو الأمريكي.

ونشر ليونيل ميسي مجموعة صور من المباراة وعلق عليها عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"إلى النهائيات!!! هيا نذهب!!!".

وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنتر ميامي الأمريكي لنهائي كأس الدوريات بعد الفوز على أورلاندو الأمريكي بنتيجة 3-1.

افتتح ماركو باشاليتش أهداف المباراة في الدقيقة 45+1 لصالح أورلاندو في المباراة التي استضافها ملعب لوكهارت في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتمكن ليونيل ميسي من تسجيل هدف التعادل لصالح إنتر ميامي في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وعاد النجم الأرجنتيني لتسجيل هدف الفوز للفريق الأمريكي في الدقيقة 88.

وجاء الهدف بعد استلام رائع من ميسي تحت الضغط، ونجح في تمرير الكرة لجوردي ألبا، وتحرك بعد ذلك في المساحة الفارغة ليتلقى تمريرة زميله قبل أن يُتوج الهجمة بتصويبة قوية.

وعزز تيلاسكو سيجوفيا تقدم إنتر ميامي بالهدف الثالث في الدقيقة 90+1، بعد تمريرة ثنائية مع لويس سواريز، لينتهي اللقاء بفوز وتأهل إنتر ميامي.

