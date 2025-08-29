الجمعة 29 أغسطس 2025
اقتصاد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، الموافق 29 أغسطس 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر كيلو العنب البناتي الأصفر

  • تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 22 إلى 28 جنيهًا.
  • تراوح سعر عنب بناتي أحمر من 22 إلى 28 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار العنب كرمسن من 25 إلى 35 جنيهًا.
  • تراوحت سعر عنب رومي أحمر من 15 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

  • تراوح سعر كيلو التفاح بلدي من 20 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر بلح بارحي من 25 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر تين برشومي من 15 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر جوافة بين 10 و20 جنيهًا.
  • تراوح سعر رمان بين 14 و26 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو كنتالوب من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
أسعار البطيخ اليوم 

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 48 جنيهًا إلى 64 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 24 إلى 36 جنيهًا.

 

<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
أسعار الخوخ والبرقوق

  1. بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 80 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كمثرى خشابي من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الموز البلدي

  • تراوح سعر موز صعيدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 31 جنيهًا.

