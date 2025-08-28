الاحتلال الإسرائيلي يستدعي مديري مدارس شاركوا في مقطع فيديو يدعو لإنهاء الحرب

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية استدعت 11 مدير مدرسة للتحقيق التأديبي، وذلك لمشاركتهم في مقطع فيديو يدعو لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب في غزة.

المظاهرات في إسرائيل

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن مجموعة من المتظاهرين نظموا وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رافعين شعارًا يقول: "لن نغادر حتى يغادر الجميع غزة".

وأشارت الصحيفة إلى أن المظاهرة تأتي في إطار سلسلة من التحركات الشعبية المناهضة لسياسات حكومة الاحتلال، وسط تصاعد حالة الغضب الداخلي تجاه إدارة الملف الفلسطيني.

خطة ترامب لغزة

فيما كشف مصدر لشبكة "CNN" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش أزمة غزة وخطة ما بعد الحرب لأكثر من ساعة مع صهره جاريد كوشنر، ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، وكبار مساعدي الإدارة.

كما شارك في اجتماع، المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف الذي كشف لأول مرة عن الاجتماع في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، وقال إن ترامب سيرأس الاجتماع لمناقشة خطة لغزة بعد انتهاء الحرب هناك.

وذكر مسئول في البيت الأبيض أن ترامب أوضح رغبته في إنهاء الحرب، ويريد السلام والازدهار للجميع في المنطقة.

وصرح المسئول بأنه ليس لدى البيت الأبيض أي معلومات إضافية ليشاركها بشأن الاجتماع في الوقت الحالي.

وكان ويتكوف قد صرح بأن خطة "اليوم التالي" خطة شاملة، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الكثيرين سيشاهدونها ويلاحظون مدى فاعليتها وحسن نواياها.

