مكتبة مصر الجديدة تناقش كتاب “الدليل العملي للعلاج المعرفي السلوكي للكمالية” السبت المقبل

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة، الصالون الثقافي الشهري "الرواق الفلسفي"، ويحمل الرواق هذا الشهر عنوان قراءة في كتاب “الدليل العملي للعلاج المعرفي السلوكي للكمالية” للمؤلف شارون مارتن، بمشاركة المترجمة والأديبة راقية جلال الحاصلة على درجة الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي، ويدير اللقاء الدكتور عماد العادلي بحضور عدد من المهتمين بالفلسفة ومجموعة من أساتذة الجامعات وجمهور المكتبة العام، وذلك في الخامسة والنصف من مساء السبت القادم بمقر المكتبة.

وتقول الدكتورة إيمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة العامة ان الرواق الفلسفي يجيب على عدة تساؤلات منها الكمالية وكيف تؤثر على الحياة، وأهمية السماح بالنقص، هوس الوقت وعبادة السرعة، وجذور الكمالية، هل مخاوفنا حقيقية ودقيقة، من نقد الذات إلى العطف على الذات، من التسويف إلى إنجاز المهام، من إرضاء الآخرين إلى توكيد الذات. من النقد إلى قبول الآخرين. من الشعور بالخزي إلى التواصل الفعال.

الرواق الفلسفى بمكتبة مصر الجديدة

يذكر أن الرواق الفلسفى هو مذهب فلسفي ظهر في اليونان القديمة، ويعتبر أحد أبرز المدارس الفلسفية التي تركّز على تطوير الذات والمعنى للحياة، يعتمد الرواقيون على مبادئ مثل التعقل، قبول ما لا يمكن تغييره، والتركيز على ما يمكن السيطرة عليه، مما يساعد في تطوير قوة الشخصية وأن المبادئ الأساسية للفلسفة الرواقية هي أن تستمر الفلسفة الرواقية في التأثير في الثقافة الحديثة، حيث يتزايد عدد الأشخاص الذين يتبنون مبادئ الرواقية في حياتهم اليومية. تستخدم الرواقية في مجالات مختلفة مثل علم النفس، إدارة الأعمال، والتأمل.

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