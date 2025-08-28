استئناف التصويت في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بعد فترة الراحة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، عودة فتح لجان الاقتراع وعددها 1367 لجنة وانتظام تصويت الناخبين، بعد انتهاء ساعة الراحة باللجان الفرعية في تمام الرابعة مساء، خلال ثاني وأخر أيام تصويت المصريين في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والذي انطلق أمس الأربعاء، داخل 5 محافظات.

وتقام جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل 5 محافظات هي “بني سويف والوادي الجديد والإسماعيلية والغربية والأقصر”، وينافس خلالها 10 مرشحين.

ضوابط ساعة الراحة للجان الفرعية والعامة

وتبدأ فترة الراحة من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها تحت أي ظرف.

ويُعلن ميعاد الراحة بشكل واضح داخل وخارج مقر اللجنة والمركز الانتخابي.

ويُعلن رئيس اللجنة توقف التصويت مؤقتًا عند بدء فترة الراحة، ويتم غلق اللجنة بقفل تأميني، بعد التأكد من تأمين النوافذ والصندوق الانتخابي بالقفل البلاستيكي وتوثيق رقمه في محضر اللجنة، مع التحفظ على باقي المستندات بالوسيلة التي يراها مناسبة.

ولا يُسمح لرئيس اللجنة أو أمنائها بمغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة.

ويُعاد فتح اللجنة بعد انتهاء الراحة بعد التأكد من سلامة الأقفال والمستندات، وتُستأنف عملية التصويت مع إثبات الإجراءات في المحضر.

التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، وتتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

المرشحون بجولة الإعادة في انتخابات الشيوخ

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في عدد من المحافظات، وذلك على النحو التالي:

محافظة الغربية: بين المرشحين مجدي السيد عبد الله، وأحمد مصطفى الجعبري.

محافظة بني سويف: بين المرشحين هشام محمد مجدي محمد عبد المجيد، وعلي فايز بدوي علي.

محافظة الأقصر: بين المرشحين محمد عبد العليم حسين محمد، ومحمد محمود ياسين أبو السعود.

محافظة الإسماعيلية: بين المرشحين مجدي سعد علي زايد، ومحمد غنام أحمد عمر.

محافظة الوادي الجديد: بين المرشحين عبد الحكم أحمد جبالي عيسى، وخيري محمد خضر علي.

