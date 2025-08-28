بحث 50 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين بقرى ومراكز الفيوم

كلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، القيادات التنفيذية بالمحافظة لعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لبحث شكاواهم ومطالبهم، وتحقيق التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يُسهم فى توفير الخدمات اللازمة لأبناء المحافظة.

لقاءات نائب محافظ الفيوم

عقد الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين اليوم الخميس، بمقر الوحدة المحلية لقرية العجميين التابعة لمركز أبشواي، بحضور الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة أبشواي، التقى خلاله 15 حالة، بحث شكواهم مع مديري الإدارات الخدمية بمركز ابشواي.

لقاءات السكرتير العام للمحافظة

كما عقد كامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحث خلاله 27 حالة، بحضور جمال العوامى، رئيس مركز ومدينة طامية، وممثلي الإدارات والشركات الخدمية.

لقاءات السكرتير العام المساعد

وعقد أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحث خلاله 8 حالات، بحضور سالم فتيح رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.

نوعيات الشكاوي في القرى والمراكز

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها، بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تم التوجيه بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

