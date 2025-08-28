مدير مشروع تطوير ميناء السخنة: تشغيل تجريبي لمحطة هاتشيسون نهاية العام الجاري

قال المهندس محمد خليل، مدير مشروع تطوير ميناء السخنة: إن الميناء شهد طفرة غير مسبوقة منذ عام 2021، حيث تم تحويله من أراضٍ صحراوية إلى واحد من أكبر الموانئ العالمية، وذلك بسواعد وخبرة الشركات المصرية.

وأوضح خليل أن المشروع واجه تحديات كبيرة خلال تنفيذه، أبرزها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن فرق العمل نجحت في تجاوزها والمضي قدمًا في تطوير الميناء.

وأشار إلى أن المشروع تضمن إنشاء أرصفة بطول 18 كيلومترًا، إلى جانب تطوير شامل للبنية التحتية يشمل الطرق، وخطوط السكك الحديدية، والمرافق المختلفة، بما يضمن التكامل الكامل للميناء مع الشبكة اللوجستية الوطنية.

كما تم إنشاء 5 أحواض بحرية بعمق 18 مترًا، لتكون قادرة على استقبال أكبر السفن العالمية، مما يعزز من مكانة الميناء كمركز محوري في حركة التجارة الدولية.

وأكد خليل أن أعمال الأرصفة نُفذت بالكامل بنسبة 100%، وتم الانتهاء من أعمال الحفر، في حين يجرى حاليًا استكمال الإنشاءات والبنية الإدارية.

وشهد المشروع أيضًا إنشاء 3 بوابات جديدة لتسهيل الدخول والخروج، كما تم تجهيز محطة هاتشيسون، والتي استقبلت 3 أوناش عملاقة بالفعل، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي للمحطة في نهاية عام 2025.

