الإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 4.7% خلال يونيو 2025

كشفت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يونيو 2025، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، ان قيمة العجز فـى الميزان التجارى 4.40 مليار دولار خلال شهر يونيو 2025 مقابل 3.56 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 23.4٪.

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

ارتفاع قيمة الصادرات

وارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 4.7٪ حيـث بلغـت 3.50 مليـار دولار خـلال شهــر يونيــو 2025 مقابــل 3.34 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: (منتجات البترول بنسبة 14.6 ٪، ملابس جاهزة بنسبـة 28.8 %، فواكه طازجة بنسبه 47.8 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 23.7٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيو 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبــة 11.7 %، أسمدة بنسبـة 67.9%، بقول جافة بنسبــة 2.0٪، منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 22.0% ).

ارتفاع قيمة الواردات

ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 14.4٪ حيث بلغت 7.90 مليار دولار خـلال شهـر يونيــو 2025 مقابـــل 6.91 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفعت قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـــا: (منتجــات البتـرول بنسبــة 36.4 %، الغــاز الطبيعي بنسبة 53.5%، سيارات ركوب بنسبة 71.0٪، ذرة بنسبة 24.6%).



بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلع خلال شهر يونيه 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابـق وأهمها:( مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 3.0 %، قمح بنسبة 6.0 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.4 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 23.0%).

