الأعلى للجامعات يعتمد برامج جامعة نوفا المستضافة بجامعات المعرفة الدولية

فرع جامعة نوفا بالعاصمة
فرع جامعة نوفا بالعاصمة الإدارية

أعلنت مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، عن حصول فرع جامعة نوفا لشبونة (NOVA University Lisbon) المستضاف بها، على معادلة درجاته العلمية من قبل المجلس الأعلى للجامعات في جمهورية مصر العربية.

وقالت مؤسسة جامعات المعرفة الدولية: إن المجلس الأعلى للجامعات قرر معادلة درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية والإدارة ودرجة البكالوريوس في الهندسة البيئية بنظيرتهما المصرية في مجال الهندسة، ومعادلة درجة البكالوريوس في الإدارة بدرجتها المصرية المناظرة، ومعادلة درجة البكالوريوس في إدارة المعلومات بدرجتها المصرية المناظرة.

معادلة الدرجات العلمية بفرع جامعة نوفا البرتغالية

وأوضحت الجامعة أن هذا الإنجاز يمثل خطوة محورية تدعم مكانة خريجي فرع جامعة نوفا، ويفتح أمامهم آفاقًا مهنية وأكاديمية داخل مصر وخارجها، مع ضمان الاعتراف الكامل بشهاداتهم.

كما يعد هذا الإنجاز خطوة محورية تتيح لخريجي فرع جامعة نوفا إمكانية التسجيل في النقابات المهنية المختصة، واستخدام شهاداتهم في جميع المعاملات الرسمية داخل مصر، بما في ذلك استيفاء متطلبات أوراق الخدمة العسكرية للطلاب الذكور.

وتأسس فرع جامعة نوفا بموجب القانون رقم 162 المنظم لـفروع الجامعات الأجنبية في مصر، وهو ثمرة شراكة استراتيجية مع جامعة نوفا لشبونة، إحدى أبرز الجامعات في البرتغال، ويعكس هذا الإنجاز التزام المؤسسة بتوفير تعليم أكاديمي عالي الجودة معترف به دوليًا.

