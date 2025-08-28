تفاصيل فيلم "صوت هند رجب" قبل عرضه في فينسيا..وما علاقة براد بيت وخواكين بالطفلة الفلسطينية

أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عن عرض فيلم “صوت هند رجب” للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، بتاريخ ٣ سبتمبر ضمن فعاليات الدورة 82 من مهرجان فينيسيا.

تفاصيل فيلم "صوت هند رجب

فيلم “صوت هند رجب”، من إخراج وكتابة المخرجة التونسية الشهيرة كوثر بن هنية، ويتناول قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب (من مواليد 3 مايو 2018 – وتوفيت في 29 يناير 2024)، التي استُهدفت ونُفذ ضدها هي وأسرتها عملية قتل وحشية، وعُثِر عليها محاصَرة داخل سيارتها، بينما كانت على اتصال هاتفي مع متطوعي الهلال الأحمر الذين حاولوا إنقاذها.

الفيلم من إنتاج شركات عدة، أبرزها، Plan B Entertainment (شركة براد بيت)، وFilm4 وMBC Studios وMime Films وTanit Films، كما يُذكر أن المنتجين التنفيذيين هم: ناديم شيخروه، أوديسا راي (Odessa Rae)، وجيمس ويلسون (James Wilson).

أما عن الفريق بين كبار النجوم والمخرجين العالميين المشاركين كمنتجين تنفيذيين (Executive Producers)، فهم بالفعل، الممثل العالمي براد بيت، والممثل الحائز علي الأوسكار خواكين فينيكس، وروني مارا، وألفونسو كوارون، الذين انضموا لطاقم عمل الفيلم، قبل عرضه في مهرجان فينيسيا، ليأكدوا بذلك تأديهم للقضية الفلسطينية، وتعاطفهم مع الطفلة الفلسطينية التي قتلت بطريقة وحشية هي وعائلتها، بالإضافة إلى جوناثان غليزر، وجيميما خان، فرانك جيسترا وغيرهم.

أفلام مهرجان فينيسيا

وتضم المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا، عددا من أهم الأفلام العالمية، التي ستتنافس على الفوز بجائزة الأسد الذهبي:

"Frankenstein" لـ Guillermo del Toro

"Bugonia" لـ Yorgos Lanthimos

"Jay Kelly" لنوح باومبخ

"After the Hunt" لـ Luca Guadagnino

"The Smashing Machine" لبيني سفدي

"A House of Dynamite" لـ Kathryn Bigelow.

"Father Mother Sister Brother" لـ Jim Jarmusch

"The Wizard of the Kremlin" لـ Olivier Assayas

"صوت هند رجب" لـ كوثر بن هنية وآخرين.

لجنة تحكيم الدورة 82 من مهرجان فينيسيا

ويترأس لجنة تحكيم الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المخرج الأمريكي ألكسندر باين، الذي أخرج Sideways وNebraska.

فيما تضم اللجنة عدد من صناع السينما العالمية، وهم ستيفان بريزي، وماورا ديلبيرو، وكريستيان مونجيو، وفيرناندا توريس، وتشاو تاو، فيما ترأس الفرنسية جوليا دوكورنو لجنة مسابقة "آفاق" (Orizzonti).

فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي

وشهد حفل افتتاح الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عرض الفيلم الإيطالي La Grazia للمخرج باولو سورينتينو.

‏ويحكي فيلم La Grazia، قصة ماريانو دي سانتيس، الرئيس الذي يقترب من نهاية ولايته، ويواجه قرارين مصيريين يتعلقان بطلبات عفو رئاسي، تتقاطع مع حياته الشخصية، لتتصاعد أحداث الفيلم ويواجه عدة صعوبات.

