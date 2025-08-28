هدية المخطوبين، أسعار عروسة المولد 2025 في السيدة زينب (فيديو )

مع اقتراب المولد النبوي الشريف 2025، تتزين الشوارع المصرية بالألوان والزينة، وتنتشر شوادر حلويات المولد في مختلف المحافظات، وخاصة في منطقة السيدة زينب التي تعد الأشهر في بيع العرائس والحلوى.

وتظل عروسة المولد رمزًا مميزًا لهذه المناسبة، حيث يقبل عليها الشباب خصوصًا في فترة الخطوبة كهدية تقليدية متوارثة.

أسعار عروسة المولد 2025

ويكشف إسلام، أحد تجار الحلوى بالسيدة زينب، أن الاستعداد للموسم يبدأ قبل المولد بحوالي 15 إلى 20 يومًا، موضحًا أن هناك طلبًا متزايدًا على عرائس المولد 2025 باعتبارها هدايا يقدمها الشباب الخاطبين لخطيباتهم.

ويضيف: "تقديم العروسة عادة قديمة ارتبطت بالمولد، ولا نعرف أصلها بالتحديد، لكنها بدأت بعروسة مصنوعة من السكر، ثم تحولت اليوم إلى دمى بلاستيكية غالبًا ما ترتدي فستان زفاف بألوان وأشكال مختلفة"، مشيرًا إلى أن أسعار العرائس داخل الكرتونة تبدأ من 200 جنيه وتصل حتى 450 جنيهًا حسب الحجم والتصميم.

أما مصطفى، أحد المتخصصين في بيع عرائس المولد فقط، فيؤكد أن الإقبال على العرائس لا يقل عن الإقبال على حلوى المولد نفسها، خاصة بين المخطوبين.

ويوضح أن أسعار العروسة بفستان الزفاف تبدأ من 125 جنيهًا وتصل حتى 400 جنيه، وهناك أيضًا تصميمات جديدة تضم عريس وعروسة على الكوشة كرمز للفرح والبهجة.

ويشير التجار إلى أن عروسة المولد ليست مجرد لعبة للأطفال أو ذكرى عابرة، بل أصبحت عادة اجتماعية مرتبطة بالاحتفال، حيث يحرص الكثير من الشباب على تقديمها كهدية لخطيباتهم، بينما تشتريها الأسر للأطفال لتظل رمزًا يزين البيوت أيام المولد.

أسعار حلويات المولد 2025 في مصر

وفي الوقت نفسه، تظل حلويات المولد هي العنصر الأساسي في الاحتفال، حيث تتنوع بين الشعبي والمخصوص.

فالأنواع التقليدية مثل الفولية والسمسمية والحمصية تبدأ أسعارها من 60 إلى 100 جنيه للكيلو، بينما ترتفع أسعار الحلويات الفاخرة مثل النوجة وجوز الهند والقشطة لتتراوح بين 120 و180 جنيهًا، أما أقراص المكسرات المخصوص مثل البندقية والفستقية واللوزية والكاجو فتتراوح أسعارها بين 60 و80 جنيهًا للقرص الواحد، حسب الحجم والجودة.

ويؤكد التجار في السيدة زينب أن السوق هذا العام يشهد إقبالًا جيدًا رغم اختلاف الظروف الاقتصادية، حيث يجد كل زبون ما يناسب قدرته الشرائية، من العلب الصغيرة الشعبية وحتى العلب الفاخرة التي يتم شراؤها كهدايا.

ومع ذلك، يظل حضور عروسة المولد مميزًا، فهي ليست مجرد دمية، بل رمز احتفالي توارثته الأجيال، ويمثل بالنسبة للبعض جزءًا من ذكريات الطفولة وطقوس الفرح بالمولد النبوي الشريف.

