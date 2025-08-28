وعد ونصيحة من مدرب الزمالك لـ عبد الحميد معالي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم يانيك فيريرا عقد جلسة خاصة مع عبد الحميد معالي، لاعب الفريق، أكد خلالها أنه سيكون له دور مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن فيريرا طالب اللاعب بالتركيز الكامل في التدريبات، والعمل على تطوير مستواه، ليكون جاهزًا حين تأتيه فرصة المشاركة الرسمية في المباريات.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته القادمة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تجمعه بفريق وادي دجلة.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري

ويلتقي الزمالك في المباراة القادمة مع وادي دجلة، يوم الأحد الموافق 31 أغسطس الجاري، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام وادي دجلة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة أون سبورت 1.

مباراة الزمالك وفاركو

حقق فريق الكرة بنادي الزمالك، فوزًا مستحقًّا على حساب فاركو بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك ينفرد بصدارة الدوري

ترتيب الدوري المصري، انفرد الزمالك بصدارة جدول الدوري المصري الممتاز بعد فوزه أمام فاركو 1-0 في ختام الجولة الرابعة من المسابقة.

نتائج الجولة الرابعة في الدوري المصري

وشهدت الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري تعادل الأهلي مع غزل المحلة 0-0، وخسارة بيراميدز أمام مودرن سبورت 2-1، وتعادل الاتحاد مع البنك الأهلي 0-0، وإنبي مع الجونة 0-0، وفوز بتروجت أمام المقاولون 1-0.

وفوز الإسماعيلي أمام الجيش 1-0، وفوز وادي دجلة أمام زد 2-1، وفوز سموحة على كهرباء الإسماعيلية 2-1، وتعادل المصري مع حرس الحدود 1-1، وفوز الزمالك أمام فاركو 1-0.

ترتيب الدوري المصري 2025

1- الزمالك 10 نقاط

2- المصري 8 نقاط

3- بتروجيت 8 نقاط

4- مودرن سبورت 7 نقاط

5- سموحة 6 نقاط

6- الأهلي 5 نقاط

7- زد 5 نقاط

8- الحدود 5 نقاط

9- الجونة 5 نقاط

10- بيراميدز 5 نقاط

11- إنبي 5 نقاط

12- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط

13- غزل المحلة 4 نقاط

14- وادي دجلة 4 نقاط

15- الإسماعيلي 4 نقاط

16- الاتحاد 4 نقاط

17- الجيش 4 نقاط

18- البنك الأهلي 3 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

20- المقاولون العرب نقطتان

21- فاركو نقطة واحدة

