الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وعد ونصيحة من مدرب الزمالك لـ عبد الحميد معالي

عبد الحميد معالي
عبد الحميد معالي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم يانيك فيريرا عقد جلسة خاصة مع عبد الحميد معالي، لاعب الفريق، أكد خلالها أنه سيكون له دور مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن فيريرا طالب اللاعب بالتركيز الكامل في التدريبات، والعمل على تطوير مستواه، ليكون جاهزًا حين تأتيه فرصة المشاركة الرسمية في المباريات.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته القادمة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تجمعه بفريق وادي دجلة.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري

 ويلتقي الزمالك في المباراة القادمة مع وادي دجلة، يوم الأحد الموافق 31 أغسطس الجاري، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام وادي دجلة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة أون سبورت 1.

مباراة الزمالك وفاركو

 حقق فريق الكرة بنادي الزمالك، فوزًا مستحقًّا على حساب فاركو بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك ينفرد بصدارة الدوري

ترتيب الدوري المصري، انفرد الزمالك بصدارة جدول الدوري المصري الممتاز بعد فوزه أمام فاركو 1-0 في ختام الجولة الرابعة من المسابقة.

نتائج الجولة الرابعة في الدوري المصري

وشهدت الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري تعادل الأهلي مع غزل المحلة 0-0، وخسارة بيراميدز أمام مودرن سبورت 2-1، وتعادل الاتحاد مع البنك الأهلي 0-0، وإنبي مع الجونة 0-0، وفوز بتروجت أمام المقاولون 1-0.

وفوز الإسماعيلي أمام الجيش 1-0، وفوز وادي دجلة أمام زد 2-1، وفوز سموحة على كهرباء الإسماعيلية 2-1، وتعادل المصري مع حرس الحدود 1-1، وفوز الزمالك أمام فاركو 1-0.

ترتيب الدوري المصري 2025

1- الزمالك 10 نقاط
2- المصري 8 نقاط
3- بتروجيت 8 نقاط
4- مودرن سبورت 7 نقاط
5- سموحة 6 نقاط
6- الأهلي 5 نقاط
7- زد 5 نقاط
8- الحدود 5 نقاط
9- الجونة 5 نقاط
10- بيراميدز 5 نقاط
11- إنبي 5 نقاط
12- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط
13- غزل المحلة 4 نقاط
14- وادي دجلة 4 نقاط
15- الإسماعيلي 4 نقاط
16- الاتحاد 4 نقاط
17- الجيش 4 نقاط
18- البنك الأهلي 3 نقاط
19- كهرباء الإسماعيلية نقطتان
20- المقاولون العرب نقطتان
21- فاركو نقطة واحدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز المقاولون العر ترتيب الدوري المصري 2025 فريق الكرة بنادي الزمالك عبدالحميد معالي مباراة الزمالك ووادي دجلة مباراة الزمالك وفاركو الزمالك فيريرا عبد الحميد معالي

مواد متعلقة

مران الزمالك، فيريرا يجتمع باللاعبين وتدريب استشفائي للأساسيين

الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام بسبب أرض 6 أكتوبر

موقف أحمد ربيع من تدعيم الزمالك أمام دجلة

لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة وادي دجلة، الزمالك يصرف مكافأة الفوز على فاركو

بعد خروجه من حسابات فيريرا، سيف الدين الجزيري يحسم قراره

تعرف على بديل دونجا في مواجهة الزمالك أمام وادي دجلة

تاريخ مواجهات مدربي الزمالك وفاركو قبل لقاء الليلة

تعرف على أرقام مواجهات الزمالك وفاركو

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

القبض على نرمين طارق بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقاهرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

التعليم العالي تعلن القائمة السوداء للكيانات الوهمية

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

5285 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التصحيح للإمام من شخص خارج الصلاة؟ الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

وُلِد الهُدى (الحلقة الخامسة)، من مظاهر تواضع النبي "عبد الله ورسوله"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads