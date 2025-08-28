الخميس 28 أغسطس 2025
خارج الحدود

انفجار يهز منطقة النصر في العاصمة الأردنية عمان (فيديو)

انفجار يهز منطقة
انفجار يهز منطقة النصر في العاصمة الأردنية عمان، فيتو

كشفت السلطات الأردنية، فجر اليوم الخميس، تفاصيل الانفجار الذي هز منطقة "النصر" بالعاصمة الأردنية عمان في ساعة متأخرة من الليل.

وذكرت مديرية الأمن العام، في بيان أولي مقتضب، أن "فرق الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع انفجار أسطوانة غار داخل منزل في منطقة النصر في العاصمة".


وبثّ التلفزيون الأردني الرسمي لقطات لتعامل الجهات المختصة مع الحدث ومحاولة السيطرة على الحريق الذي شب في المنزل.

وأكدت المديرية، في البيان، الذي نشرته عبر حسابها بمنصة "إكس"، أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.


وتداولت حسابات وناشطون في الأردن مقاطع فيديو تظهر اندلاع النيران في أحد المنازل قالوا إن أسطوانة الغاز انفجرت بداخله.

وكانت تقارير قد أفادت بوقوع انفجار هز منطقة "النصر" في العاصمة عمَّان، فيما هرعت قوات الدفاع المدني والإطفاء للتعامل مع الموقف.

