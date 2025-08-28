انفجار يهز منطقة النصر في العاصمة الأردنية عمان (فيديو)

كشفت السلطات الأردنية، فجر اليوم الخميس، تفاصيل الانفجار الذي هز منطقة "النصر" بالعاصمة الأردنية عمان في ساعة متأخرة من الليل.

وذكرت مديرية الأمن العام، في بيان أولي مقتضب، أن "فرق الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع انفجار أسطوانة غار داخل منزل في منطقة النصر في العاصمة".



وبثّ التلفزيون الأردني الرسمي لقطات لتعامل الجهات المختصة مع الحدث ومحاولة السيطرة على الحريق الذي شب في المنزل.

فرق الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع انفجار أسطوانة غاز داخل منزل في منطقة النصر في العاصمة #الأردن #التلفزيون_الأردني pic.twitter.com/6c4dckjmL4 August 27, 2025

وأكدت المديرية، في البيان، الذي نشرته عبر حسابها بمنصة "إكس"، أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.



وتداولت حسابات وناشطون في الأردن مقاطع فيديو تظهر اندلاع النيران في أحد المنازل قالوا إن أسطوانة الغاز انفجرت بداخله.

وكانت تقارير قد أفادت بوقوع انفجار هز منطقة "النصر" في العاصمة عمَّان، فيما هرعت قوات الدفاع المدني والإطفاء للتعامل مع الموقف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.