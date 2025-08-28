الخميس 28 أغسطس 2025
تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

تركي آل الشيخ، فيتو
تركي آل الشيخ، فيتو

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إصابته بفيروس كورونا.

وقال “آل الشيخ”، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: " للأسف أعاني من كورونا شديدة!!! الحمدلله".

المستشار تركي ال الشيخ الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية فيروس كورونا

