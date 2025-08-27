بشكتاش يفسخ تعاقده مع نجم ليفربول السابق بالتراضي

أعلن نادي بشكتاش التركي، اليوم الأربعاء، فسخ عقد لاعبه الدولي الإنجليزي أليكس أوكسليد-تشامبرلين، بالتراضي قبل عام من انتهاء عقده.

وأكد نادي بشكتاش، في بيان عبر الموقع الرسمي، أنه دفع لتشامبرلين (32 عامًا)، 1.75 مليون يورو لإنهاء عقده مع النادي، حيث كان من المقرر أن يستمر عقده حتى عام 2026.



وشارك تشامبرلين مع بشكتاش في 50 مباراة على مدار موسمين، وسجل 5 أهداف، وحقق مع فريقه المركزين السادس والرابع في الدوري التركي.



كما شارك تشامبرلين في فوز فريقه بكأس تركيا في موسم 2023-2024.

وانضم تشامبرلين إلى بشكتاش في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن ليفربول بنهاية عقده عام 2023.

