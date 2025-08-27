الخميس 28 أغسطس 2025
محافظات

إغلاق شواطئ غرب الإسكندرية غدا بسبب ارتفاع الأمواج

الإسكندرية
الإسكندرية

قررت محافظة الإسكندرية اليوم، إغلاق جميع شواطئ غرب الإسكندرية، وذلك بسبب اضطراب حالة البحر غدًا الخميس.

الهيئة الوطنية للانتخابات: كثافات تصويتية بدوائر مسقط رأس المرشحين.. ولا شكاوى من خرق الدعاية

مهرجان فينيسيا السينمائي يُكرم ذكرى إنريكو لوتشيريني في ختام حفل الافتتاح

يأتي ذلك في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحيطة والحذر.

 

حيث تشير توقعات الطقس إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة بمناطق (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم).

وبناءً عليه تقرر إغلاق شواطئ القطاع الغربي فقط غدًا الخميس الموافق ٢٠٢٥/٨/٢٨ لحين تحسن الأحوال الجومائية وحرصًا على سلامة  المواطنين.

