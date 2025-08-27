إغلاق شواطئ غرب الإسكندرية غدا بسبب ارتفاع الأمواج

قررت محافظة الإسكندرية اليوم، إغلاق جميع شواطئ غرب الإسكندرية، وذلك بسبب اضطراب حالة البحر غدًا الخميس.

يأتي ذلك في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحيطة والحذر.

حيث تشير توقعات الطقس إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة بمناطق (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم).

وبناءً عليه تقرر إغلاق شواطئ القطاع الغربي فقط غدًا الخميس الموافق ٢٠٢٥/٨/٢٨ لحين تحسن الأحوال الجومائية وحرصًا على سلامة المواطنين.

