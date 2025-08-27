الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، برشلونة يعلن رحيل حارس مرمى الفريق

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميًا، اليوم الأربعاء، عن رحيل حارسه إينياكي بينيا، لصفوف فريق إلتشي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

 

بينيا يمدد عقده مع برشلونة قبل إعارته 

وأصدر برشلونة، بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "اتفق برشلونة مع إينياكي بينيا على تمديد عقده، قبل إعارته إلى نادي إلتشي الذي يدربه إيدير سارابيا حتى نهاية الموسم الحالي".

وأضاف: "بينيا سيجدد عقده حتى 30 يونيو 2029".

وانضم إيناكي بينيا إلى أكاديمية "لا ماسيا" عام 2012، قادمًا من فياريال، في فئة تحت 17 عامًا، ومن هناك، تدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى برشلونة أتلتيك في موسم 2018/2019.

تجدر الإشارة إلى أنه كان حارس المرمى الأساسي للفريق الذي فاز بأول دوري شبابي لفرق برشلونة في موسم 2017/2018.

برشلونة يملك حارسين مرمى فقط 

برحيل بينيا، بات برشلونة يملك حارسين فقط وهم خوان جارسيا وفيوتشيك تشيزني، في ظل إصابة تير شتيجن وغيابه 3 أشهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إينياكي بينيا بينيا برشلونة نادي برشلونة برشلونة الإسباني

مواد متعلقة

مجاملة غير مباشرة لمدريد، سر غضب برشلونة من أنشيلوتي بسبب قائمة البرازيل

هانز فليك يفجر مفاجأة بشأن رحيل ثنائي برشلونة

بعد أن خطف الأنظار في الليجا، برشلونة يستعد للتعاقد مع الكاميروني كارل إيتا إيونج

هانز فليك ينقلب على ثنائي برشلونة

الأكثر قراءة

بعد الفيديو الصدمة، إجراء عاجل من نقابة الأطباء ضد طبيب "تكميم المعدة" لطفلة

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

صور أقمار صناعية عبرية تظهر 80 % من مدينة غزة مدمر

حالة الطقس اليوم، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح

مكتب FBI: نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي

إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل في واقعة وفاة عروس حلوان.. والتحقيقات تكشف: تم حقنها بمواد مغشوشة، وأهل الضحية: مش هنسيب حقها

ارتفاع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

تجاوز الساعتين وبطريقة مذلة، تفاصيل الإنزال الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" بدمشق (فيديو)

خدمات

المزيد

حالات قطع المعاش عن المستحقين وفقا للقانون

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads