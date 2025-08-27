رسميا، برشلونة يعلن رحيل حارس مرمى الفريق

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميًا، اليوم الأربعاء، عن رحيل حارسه إينياكي بينيا، لصفوف فريق إلتشي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

بينيا يمدد عقده مع برشلونة قبل إعارته

وأصدر برشلونة، بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "اتفق برشلونة مع إينياكي بينيا على تمديد عقده، قبل إعارته إلى نادي إلتشي الذي يدربه إيدير سارابيا حتى نهاية الموسم الحالي".

وأضاف: "بينيا سيجدد عقده حتى 30 يونيو 2029".

وانضم إيناكي بينيا إلى أكاديمية "لا ماسيا" عام 2012، قادمًا من فياريال، في فئة تحت 17 عامًا، ومن هناك، تدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى برشلونة أتلتيك في موسم 2018/2019.

تجدر الإشارة إلى أنه كان حارس المرمى الأساسي للفريق الذي فاز بأول دوري شبابي لفرق برشلونة في موسم 2017/2018.

برشلونة يملك حارسين مرمى فقط

برحيل بينيا، بات برشلونة يملك حارسين فقط وهم خوان جارسيا وفيوتشيك تشيزني، في ظل إصابة تير شتيجن وغيابه 3 أشهر.

