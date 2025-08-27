الخميس 28 أغسطس 2025
عروض ليلية مبهرة، تعرف على أبرز أعمال التطوير داخل حديقة الحيوان (فيديو)

عروض ليلية في انتظار
طرح التحالف الوطني لتطوير حدائق الحيوان والأورمان، فيديو ترويجيا عن آخر أعمال الترميم والتطوير التي تمت على المناطق الأثرية والتراثية داخل الحديقة، والتي من المقرر أن يقام بها عروض ليلية بتقنيات الهولوجرام في توجه جديد من إدارة الحديقة لإتاحتها أمام الزائرين في الفترة المسائية، بعد أن ظلت الحديقة لسنوات طويلة تغلق أبوابها الساعة 5 مساء.

 

ويظهر في الفيديو مناطق الكشك الياباني والبوابة القديمة وجبلاية الشمعدان وبقايا قصر الحرمليك والبوابة القديمة للحديقة وجبلاية الإبداع وكوبري إيفيل والتي خضعت لأعمال ترميم وتطوير بهدف تحويل الحديقة إلى وجهة سياحية عالمية.

 

