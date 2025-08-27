حسناء الغناء بسمة بوسيل تحقق نجاحا كبيرا بألبوم "حلم".. والأغنيات تتصدر قوائم المشاهدة والاستماع

الألبوم توليفة موسيقية متنوعة تمزج بين الرومانسية والدراما والإيقاعات الحديثة



النجمة المغربية تؤكد حضورها بصوت قوي يلامس المشاعر وإحساس صادق يستحق الإشادة



حسناء الغناء بسمة بوسيل تسير بخطوات ثابتة نحو قمة الغناء العربي

أثبتت النجمة المغربية بسمة بوسيل حضورها الفني بقوة من جديد، بعد أن طرحت ألبومها «حلم» الذي حصد أصداء إيجابية ونجاحًا ملحوظًا على مختلف المنصات الرقمية منذ إطلاقه، ولاقى ترحيبا واسعًا من جمهورها في العالم العربي.

وضم الألبوم 6 أغنيات مميزة قدمت من خلالها بسمة بوسيل توليفة موسيقية متنوعة، جمعت بين الرومانسية والدراما والإيقاعات الحديثة، بما يعكس نضجًا فنيًا وتطورًا واضحًا في اختياراتها.

وتعاونت حسناء الغناء بسمة بوسيل فى الألبوم مع نخبة من أبرز الأسماء في مجال الكلمة واللحن والتوزيع، ما أضفى على كل عمل طابعًا خاصًا.

ومن بين أبرز الأغاني، «أبوالحب» التي حملت توقيع الشاعر مصطفى حدوتة وألحان عطار وتوزيع جلال حمداوي، و«هو اللي نسيني» التي كتبها جمال الخولي ولحنها محمد خلف، كما تألقت في «وصلتني شي أخبار»، باللهجة المغربية، من كلمات يونس أدامه.

واختارت حسناء الغناء بسمة بوسيل أن يكون الألبوم عنوانًا لمرحلة جديدة من مسيرتها، وقدمت في «حلم» صوتًا يحمل مزيجًا من القوة والنعومة، ورسائل فنية تحمل أبعادًا إنسانية وشخصية، ويعد الألبوم خطوة جادة تثبت بها حضورها كمغنية صاحبة رؤية فنية ناضجة.

وتصدرت أغنيات الألبوم قوائم الاستماع على المنصات الرقمية، وحقق مشاهدات عالية، كما تصدرت بعض أغنيات الألبوم الترند، مما يؤكد احتفاء الجمهور بما قدّمته، مما يجعل من «حلم» تجربة تستحق التقدير والمتابعة، ويؤكد أن بسمة بوسيل لا تزال تحتفظ بمكانة خاصة في قلوب محبيها.

وتواصل بسمة بوسيل خطواتها بثبات نحو ترسيخ مكانتها في الساحة الغنائية العربية، بعدما أثبتت في ألبومها الجديد «حلم» قدرتها على تقديم محتوى فني ناضج، يجمع بين الإحساس العالي والتنوع الموسيقي، واستطاعت أن تخرج من إطار التجربة إلى خانة التميّز، لتفرض نفسها كصوت أنثوي معبر عن مشاعر شريحة واسعة من الجمهور العربي، خصوصًا مع نجاحها في المزج بين اللهجة المصرية والمغربية، ما وسع من قاعدة محبيها ورسخ حضورها في مختلف الأقطار العربية.

