مدبولي يكشف عن تسجيل أعلى إيرادات دولارية في تاريخ مصر يوليو الماضي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية هو برنامج وطني خالص، مشيرًا إلى أن هناك إشادة من المؤسسات الدولية بالتحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.

أعلى إيرادات دولارية في تاريخ مصر

وكشف مدبولي أن شهر يوليو الماضي شهد تسجيل أعلى رقم في الإيرادات الدولارية للدولة المصرية على الإطلاق، حيث بلغت 8.5 مليار دولار أمريكي، موضحًا أن هذه الموارد ناتجة عن مصادر محلية مستقرة وليست مرتبطة بالأموال الساخنة أو الاستثمارات قصيرة الأجل.

طفرة في تحويلات المصريين بالخارج

وأضاف رئيس الوزراء أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج شهدت طفرة ملحوظة خلال الأشهر الماضية، حيث وصلت إلى 3.6 مليار دولار شهريًا، مؤكدًا أن الحكومة تتطلع إلى استمرار هذا الزخم الإيجابي لما يمثله من رافد أساسي للاقتصاد الوطني.

مصادر متنوعة ومستدامة

وأوضح مدبولي أن الموارد الدولارية لمصر جاءت من السياحة، الصناعة، التصدير، وتحويلات المصريين بالخارج، مشددًا على أن التنوع في هذه الموارد يعزز من استقرار الاقتصاد ويعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء قاعدة اقتصادية قوية ومستدامة.

