إنتر ميامي يكشف آخر تطورات إصابة ميسي

تحدث خافيير موراليس، المدرب المساعد في جهاز خافيير ماسكيرانو بنادي إنتر ميامي، عن موقف الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، من المشاركة في المباراة ضد أورلاندو سيتي في كأس الدوريات.

ويلتقي إنتر ميامي مع أورلاندو، في الثالثة والنصف فجر الخميس، في أولى مباريات نصف النهائي.

موقف ميسي بعد إصابته الأخيرة

وقال موراليس خلال المؤتمر الصحفي: "ليونيل ميسي وجوردي ألبا تدربا معنا وأكملا المران، سنرى كيف يشعران اليوم ثم سنتخذ القرار بشأن المشاركة في المباراة وعلينا الانتظار".

وأضاف: "نأمل أن يتواجد ميسي معنا في قائمة المباراة، علينا أن ننتظر كيف سيشعر اللاعب في الأيام التالية بعد تعرضه لإصابة عضلية".

وأضاف: "أتوقع وجوده معنا، لكن لم نقرر تواجده في تشكيلة اللقاء بعد".

وأتم: "قرار مشاركة ميسي في المباراة مشترك، نستشير الطاقم الطبي وسنحاول فعل الأفضل للفريق، وكذلك اللاعب خاصة ميسي".

وتعرض ألبا للإصابة في ربع النهائي ضد تيجيريس أونال المكسيكي في الركبة، فيما لم يتعافى ميسي من الإصابة العضلية التي تعرض لها بشكل تام.

وفي حال فوز إنتر ميامي، سيحجز بطاقة التأهل لكأس أبطال كونكاكاف للموسم الثالث على التوالي.

