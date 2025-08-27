أسرة أسطورة الكرة المصرية عبد الكريم صقر تهدي أبرز مقتنياته لاتحاد الكرة

اتحاد الكرة، استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، أسرة الكابتن الراحل عبد الكريم صقر نجم منتخب مصر وناديي الأهلي والزمالك الأسبق، لإهداء الاتحاد مقتنيات أحد أبرز أساطير كرة القدم المصرية على مدار التاريخ.

ووجه هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي "فيفا" بتأسيس متحف الاتحاد المصري، وبادرت أسرة الأسطورة عبد الكريم صقر بإهداء مجموعة من أبرز مقتنياته، ليتم عرضها في متحف الاتحاد مستقبلًا.

مصطفى عزام يرحب بأسرة عبد الكريم صقر

ورحب الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بابنة كابتن عبد الكريم صقر وحفيده، في مقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، ووجه لهما الشكر على إهداء الاتحاد مجموعة من المقتنيات التاريخية.

عزام يدعو أسر أساطير للمشاركة في متحف الكرة المصرية

كما وجه الدكتور مصطفى عزام الدعوة لأسر جميع أساطير الكرة المصرية، للمساهمة في المتحف، وتخليد ذكرى النجوم الذين صنعوا تاريخ اللعبة في مصر.

يعد كابتن عبد الكريم صقر أحد أبرز من مثلوا منتخب مصر عبر تاريخه، حيث حمل قميصه في دورتي الألعاب الأولمبية برلين 1936 ولندن 1948، ويحمل رقمين قياسيين، حيث يعد أصغر لاعب مثَّل منتخب مصر في منافسات كرة القدم بالألعاب الأولمبية، كما أنه أصغر من سجل هدفًا بقميص المنتخب المصري عبر تاريخه.

