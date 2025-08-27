جامعة حلوان تفتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين

أعلنت جامعة حلوان فتح باب التقديم للمدن الجامعية للعام الدراسي الجديد تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك عبر منصة "مسكني" الإلكترونية، والتي تهدف إلى توفير بيئة سكنية جامعية متكاملة وآمنة للطلاب الجدد.

جامعة حلوان تعلن فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين

ويمكن للطلاب المستجدين التسجيل الآن من خلال الموقع الرسمي للمدن الجامعية modon.helwan.edu.eg، وذلك خلال الفترة من يوم ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ وحتى ٦ سبتمبر ٢٠٢٥.

وأوضحت الإدارة العامة للمدن الجامعية أن هناك مجموعة من الشروط المؤهلة للالتحاق بالمدينة الجامعية بحلوان وهي أن يكون الطالب من المقبولين في جامعة حلوان للعام الدراسي الحالي، ألا يكون قد سبق له الإقامة في المدينة الجامعية من قبل، تقديم كافة المستندات المطلوبة إلكترونيًا عبر المنصة، الالتزام باللوائح والتعليمات الخاصة بالإقامة داخل المدن الجامعية.

هذا وقد تم فتح باب التقديم رسميًا، ويُنصح الطلاب بسرعة التسجيل، وقد أوضحت الإدارة العامة للمدن الجامعية تحت إشراف الأستاذ كريم سيد مجموعة من الخطوات اللازمة للتقديم وهي:

1. الدخول إلى منصة مسكني.

2. اختيار جامعة حلوان.

3. ملء استمارة طلب الالتحاق بالمدينة الجامعية.

4. رفع المستندات المطلوبة.

5. متابعة حالة الطلب عبر المنصة.

وتستهدف جامعة حلوان من خلال هذه المنصة توفير بيئة سكنية متميزة تضمن للطلاب الراحة والأمان، وتدعم مسيرتهم التعليمية في أجواء محفزة.

