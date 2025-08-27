ميلان يحدد سعر بيع نجمه النيجيري إلى الدوري الإنجليزي

حددت إدارة نادي ميلان الإيطالي سعر بيع الجناح المهاجم الدولي النيجيري صامويل تشوكويزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ميلان يطلب 25 مليون يورو لبيع تشوكويزي إلى فولهام

وبحسب خبير الانتقالات ماتيو موريتو يرغب ميلان يرغب في الحصول على إجمالي 25 مليون يورو، مقسمة بين مبلغ ثابت ومتغيرات إضافية.

ويواصل فولهام اتصالاته المستمرة مع النادي الإيطالي، حيث يعمل بسرعة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وكان ميلان قد تعاقد مع تشوكويزي في صيف 2023 قادمًا من فياريال الإسباني، وسط توقعات كبيرة بمساهمته الهجومية، إلا أن مسيرته لم ترقَ إلى مستوى التطلعات، ليجد نفسه خارج حسابات الفريق حتى في ظل أزمة الخط الهجومي.

أرقام تشوكويزي مع ميلان

وخاض تشوكويزي 69 مباراة بقميص ميلان، سجل خلالها 8 أهداف فقط، من بينها 4 في 51 مباراة بالدوري الإيطالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.