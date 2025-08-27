الخميس 28 أغسطس 2025
ميلان يحدد سعر بيع نجمه النيجيري إلى الدوري الإنجليزي

تشوكويزي، فيتو
تشوكويزي، فيتو

حددت إدارة نادي ميلان الإيطالي سعر بيع الجناح المهاجم الدولي النيجيري صامويل تشوكويزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ميلان يطلب 25 مليون يورو لبيع تشوكويزي إلى فولهام 

وبحسب خبير الانتقالات ماتيو موريتو يرغب ميلان يرغب في الحصول على إجمالي 25 مليون يورو، مقسمة بين مبلغ ثابت ومتغيرات إضافية.

ويواصل فولهام اتصالاته المستمرة مع النادي الإيطالي، حيث يعمل بسرعة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وكان ميلان قد تعاقد مع تشوكويزي في صيف 2023 قادمًا من فياريال الإسباني، وسط توقعات كبيرة بمساهمته الهجومية، إلا أن مسيرته لم ترقَ إلى مستوى التطلعات، ليجد نفسه خارج حسابات الفريق حتى في ظل أزمة الخط الهجومي.

أرقام تشوكويزي مع ميلان

وخاض تشوكويزي 69 مباراة بقميص ميلان، سجل خلالها 8 أهداف فقط، من بينها 4 في 51 مباراة بالدوري الإيطالي.

