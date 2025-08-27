ويتكوف يؤكد: تسوية النزاع في غزة بشكل أو بآخر قبل نهاية العام الجاري

صرح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بأنه على اعتقاد بأن تسوية النزاع في قطاع غزة ستحقق قبل نهاية العام الجاري دون أن يذكر تفاصيل أخرى.



وقال ويتكوف في حديث لقناة "فوكس نيوز"، يوم الثلاثاء: "نعتقد أننا سنحقق التسوية بشكل أو بآخر قبل نهاية العام الجاري بالتأكيد".

وتابع قائلا إن "حماس تشير إلى استعدادها للتسوية، والإسرائيليون أعلنوا عن ذلك وفي آن واحد أعلنوا عن تخصيص 600 مليون دولار لمساعدة غزة".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أيضا، يوم الثلاثاء عن سعيه لتسوية النزاع في قطاع غزة بسرعة، معبرا عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حماس".

ويأتي ذلك على خلفية إقرار الحكومة الإسرائيلية للخطة للسيطرة على قطاع غزة، الأمر الذي رفضته حركة "حماس".

وسبق أن أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب سيرأس "اجتماعًا موسَّعًا" بشأن غزة في البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

وعندما سُئل عما إذا كانت هناك خطة لليوم التالي في غزة، قال ويتكوف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "نعم، لدينا اجتماع موسّع في البيت الأبيض غدا سيقوده الرئيس، وهناك خطة شاملة للغاية نعدُّها في ما يتعلق باليوم التالي".

