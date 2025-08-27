الأربعاء 27 أغسطس 2025
مدير عام تعليم ميت غمر يوضح للطلاب وأولياء الأمور نظام البكالوريا (صور)

أجرى عبد الحميد شعيب مدير عام إدارة ميت غمر التعليمية في محافظة الدقهلية، لقاءً مفتوحًا مع طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم حول البكالوريا المصرية، والفرق بينها وبين الثانوية العامة، وذلك في نادي ميت غمر الرياضي.

 

 

جاء اللقاء بمشاركة أعداد من طلاب وأولياء أمور الصف الأول الثانوي من مدينة ميت غمر ودقادوس.
 

 

فهم قضايا التعليم وتبديد أي مخاوف أو تساؤلات 

وخلال اللقاء أكد "شعيب" أن الحوار بلا قيود ولا حواجز هو السبيل الأمثل لفهم قضايا التعليم وتبديد أي مخاوف أو تساؤلات حيث طرح الحضور ما لديهم من استفسارات بكل حرية ليأتي الرد واضحًا شفافًا وشاملًا.

 

الفروق الجوهرية بين البكالوريا المصرية والثانوية العامة 

 واستعرض "شعيب" الفروق الجوهرية بين البكالوريا المصرية والثانوية العامة ومزايا كل نظام، مؤكدًا أن مصلحة الطالب فوق كل اعتبار وأن التطوير التعليمي إنما جاء ليمنح أبناءنا مستقبلًا أكثر إشراقًا وفرصًا أوسع للتميز.

 

تطوير التعليم بإدارة ميت غمر لخدمة الطالب أولًا وأخيرًا

خرج اللقاء بحالة من الرضا والاطمئنان بعدما لمس الجميع صدق الطرح وحرص القيادة التعليمية على خدمة الطالب أولًا وأخيرًا ليبقى هذا اللقاء علامة مضيئة في مسيرة تطوير التعليم بإدارة ميت غمر ورسالة واضحة أن قيادة واعية تصنع فرقًا حقيقيًّا في حياة الأجيال القادمة.

