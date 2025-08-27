منهم 14,800 مليونير، مصر تتصدر قائمة أثرياء شمال إفريقيا بثروات قياسية

تصدرت مصر قائمة أثرياء شمال إفريقيا بثروات قياسية، لتحافظ بذلك على صدارتها كوجهة رئيسية للأثرياء في شمال إفريقيا حيث تضم 14,800 مليونير و49 سنتي مليونير (أصحاب ثروات تتجاوز 100 مليون دولار) و7 مليارديرات حتى يونيو 2025.



وذكر تقرير لشركة الاستشارات العالمية "هنلي آند بارتنرز"، أن تلك الأرقام مصر جعلت في المركز الثاني على مستوى القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا، التي تضم 37,400 مليونير و5 مليارديرات، ويتركز غالبية الأثرياء المصريين في القاهرة، التي تحتضن 7,200 مليونير و30 سنتي مليونير، مما يجعلها أغنى مدينة في شمال إفريقيا.

ووفقا للتقرير احتل المغرب المركز الثاني في شمال إفريقيا بـ7,500 مليونير و35 سنتي مليونير و4 مليارديرات في 2025، مقارنة بـ6,800 مليونير و32 سنتي مليونير و4 مليارديرات في 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 40% في عدد المليونيرات مقارنة بعام 2015.

وجاءت الجزائر في المركز الثالث بـ2,700 مليونير و7 سنتي مليونيرات وملياردير واحد في 2024، بانخفاض طفيف عن 2,800 مليونير و8 سنتي مليونيرات في العام السابق.

ويعكس هذا التصنيف قوة الاقتصاد المصري، مدعومًا بموقعه الاستراتيجي، والإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات الأجنبية المتزايدة، خاصة من دول الخليج مثل الإمارات.

وتعد مصر ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، حيث اعتلت الصدارة لأول مرة في 2023 قبل أن تتراجع مؤقتا في 2024 بسبب تعويم الجنيه المصري بنسبة 38% في مارس 2024، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر حوالي 347.6 مليار دولار في 2024، مع توقعات باستعادة الصدارة بحلول 2027، مدعومة بفائض أولي قياسي بلغ 629 مليار جنيه (13 مليار دولار) في العام المالي 2024/2025.

وساهمت إصلاحات اقتصادية مثل تعويم العملة وحزمة تمويل دولية بقيمة 50 مليار دولار في تعزيز جاذبية مصر للمستثمرين، مما عزز من وجود الأثرياء، خاصة في قطاعات العقارات، التكنولوجيا، والتجارة.

ووفقا لتقرير "هنلي أند بارتنرز" لعام 2024 تضم مصر 15,600 مليونير و52 سنتي مليونير و7 مليارديرات، لكن الأرقام انخفضت قليلًا إلى 14,800 مليونير و49 سنتي مليونير بحلول يونيو 2025 بسبب تقلبات السوق العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.