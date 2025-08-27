الأربعاء 27 أغسطس 2025
غدا، آخر فرصة لاستكمال سداد شقق فالي تاورز بحدائق أكتوبر

شقق فالي تاورز بحدائق
شقق فالي تاورز بحدائق أكتوبر، فيتو

ناشدت هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة في جهاز مدينة حدائق أكتوبر المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بمشروع فالي تاورز ضمن مبادرة “مسكن”، بضرورة سرعة استكمال المبالغ المستحقة عليهم في موعد أقصاه اليوم 28 أغسطس 2025.

وأكدت أن المستحقات المطلوبة تشمل وديعة الصيانة ودفعة الاستلام، وفي حال عدم الالتزام بالسداد في الموعد المحدد، سيتم إلغاء تخصيص الوحدة طبقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

ومشروع "valle towers" في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات.

 

أنظمة سداد شقق فالي تاورز  vallle towers

أنظمة السداد كالتالي:

- سداد جدية حجز بمبلغ 150 ألف جنيه، إضافة لمبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ.

-استكمال سداد 20 % إضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.

-سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط.

- سداد باقي ثمن الوحدة (70 %)على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0,5 % مصاريف تحصيل).

-يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وفى حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن، أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) بما يتجاوز نسبة 30 % المطلوبة والمحدد توقيتاتها.

