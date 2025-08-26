الأربعاء 27 أغسطس 2025
أخبار مصر

أحمد رفعت: حصار السفارات المصرية وصمة عار لـ أوروبا (فيديو)

أحمد رفعت، فيتو
أحمد رفعت، فيتو

أكد الكاتب الصحفي احمد رفعت أن جهاز المخابرات البريطاني هو الراعي الأول والأقدم فى دعم جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن جماعة الإرهابية عميلة وتنفذ تعليمات المخابرات البريطانية.


وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن بريطانيا هى التى وضعت مخطط زرع إسرائيل وجماعة الإخوان الإرهابية وبي بي سي فى عام 1905، وهناك مؤرخ بريطاني شهير فضح عمالة الإخوان الإرهابيين للمخابرات البريطانية.

وتابع: "المخابرات البريطانية كلفت جماعة الإخوان الإرهابية بتشويه صورة مصر فى حرب اليمن"، مؤكدا أن مخطط الجماعة الإرهابية ضد مصر لن ينجح وسريعا ستحصد فشلها قريبا، وما تقوم به بمساعدة المخابرات البريطانية مهزلة تاريخية كشفت مواقفها العدائية ضد مصر”.


وتابع: " مصر دولة قوية وثابتة، ولن ينجح أحد فى تشويه صورتها، بفضل تماسك أبنائها، فى الداخل والخارج، وحصار سفاراتنا وصمة عار لأوروبا، فجماعة الإخوان تقف ضد نهضة مصر".
 

