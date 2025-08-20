متجاوزًا التوقعات، ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى 3.8% خلال يوليو

سجل معدل التضخم السنوي في بريطانيا ارتفاعا أعلى من المتوقع ليصل إلى 3.8% في يوليو الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء.

ارتفاع التضخم السنوي في بريطانيا

وارتفع معدل التضخم الأساسي لشهر يوليو، الذي يستثني أسعار الطاقة والطعام والكحول والتبغ الأكثر تقلبا، إلى 3.8% على أساس سنوي، مقارنةً بـ3.7% في الاثني عشر شهرًا حتى يونيو، بحسب وكالة رويترز.

وتأتي هذه البيانات بعد أن قرر بنك إنجلترا في وقت سابق من الشهر الحالي بخلاف ضئيل خفض معدلات الفائدة من 4.25% إلى 4%، في خطوة اعتبرها البنك المركزي استمرارا لـ«نهج تدريجي وحذر» للتيسير النقدي.

وعلى الرغم من أن تخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان متوقعا على نطاق واسع، كان المتداولون والاقتصاديون حريصين على معرفة تفاصيل الدعم لهذه الخطوة، حيث اضطر صانعو السياسة للتصويت مرتين على قرار خفض المعدل، وانتهى الأمر بأغلبية 5-4 لصالح الخفض.

وكان أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا يوازنون بين التضخم المستمر والبيانات المخففة في سوق العمل ونمو الاقتصاد الضعيف لكنه متعافٍ قليلا، وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة الأسبوع الماضي توسعًا مفاجئًا بنسبة 0.3% في الربع الثاني.

ويراقب البنك المركزي بيانات التضخم عن كثب، بعد أن توقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلك إلى ذروته عند 3.8% في سبتمبر قبل أن يتراجع في النصف الأول من 2026.

وبحسب تقديرات بنك «دويتشه»، تبقى بريطانيا على بعد خطوة صغيرة من معدل تضخم سنوي يبلغ 4%.

وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين في البنك الألماني، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة لـCNBC: «نتوقع أن تتراجع ضغوط الأسعار في الربع الرابع من 2025، لتقترب من 3.5% على أساس سنوي بنهاية العام. كما نتوقع أن تستمر ضغوط الأسعار في الانخفاض العام المقبل، وفق نماذجنا، ليصل مؤشر أسعار المستهلك إلى نحو 2.75% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، قبل أن ينخفض إلى حوالي 2.25% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2026. وعلى المدى الأوسع، نرى أن الطريق نحو تحقيق معدل تضخم مستهدف بنسبة 2% العام المقبل يضيق، مع استمرار تكوّن ضغوط صعودية حول توقعاتنا».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.