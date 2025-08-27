بعد الإقبال الكبير، مد فعاليات قافلة العيون المجانية ليوم إضافي بنقابة الصحفيين

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، عن مد فعاليات قافلة العيون المجانية ليوم إضافي اليوم الأربعاء، وذلك استجابةً للإقبال الكبير من الزملاء على خدمات القافلة.

وتبدأ القافلة أعمالها في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالدور الرابع بالنقابة، على أن يكون آخر موعد للتسجيل في الواحدة ظهرًا، مع أولوية الكشف للزملاء الذين حضروا في اليوم الأول ولم يتمكنوا من استكمال الفحوصات.

وشهدت القافلة اليوم الثلاثاء تسجيل أكثر من 300 زميل من الصحفيين وأسرهم، وتمكّن نحو 200 منهم من إجراء الكشف والفحوصات، فيما واصل فريق مستشفى الرواد خدماته حتى الخامسة مساءً لتلبية أكبر قدر من احتياجات الزملاء.

وتقدّم القافلة خدمات متكاملة تشمل كشف رمد شامل بواسطة أحد الأطباء ومقاس النظر بالكمبيوتر بجهاز الأوتوريف، وفحص قاع العين باستخدام قطرات التوسيع، وكشف النظارة. كما يشارك مركز بصريات "آي كير" في الفعاليات، حيث يقدّم خصومات خاصة للصحفيين على النظارات الطبية.

وأكد محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، أن تمديد فترة القافلة يأتي في إطار حرص النقابة على تلبية احتياجات الزملاء الصحفيين وأسرهم، وتوفير أفضل الخدمات الطبية المجانية لهم، وشدد على استمرار تنظيم القوافل الطبية المتخصصة وخدمات الرعاية الصحية المتنوعة خلال الفترة المقبلة.

