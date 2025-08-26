"صائدو الشياطين" يحقق إنجازًا تاريخيًا على قائمة "بيلبورد" Hot 100

لأول مرة في تاريخ القائمة الممتد لـ 67 عامًا، أربعة أغنيات من فيلم واحد تسيطر على المراكز العشرة الأولى، فسجل الفيلم المتحرك الشهير "KPop Demon Hunters" (صائدو الشياطين) إنجازًا غير مسبوق في تاريخ قائمة "بيلبورد" لأفضل 100 أغنية (Hot 100)، بعد أن أعلنته "بيلبورد" في 25 أغسطس، عن تحقيق الفيلم لرقم قياسي فريد، كونه أول عمل غنائي يصدر من فيلم يحقق هذا الإنجاز، وهو السيطرة على أربعة مراكز من بين العشرة الأولى في نفس الوقت.

عودة "Golden"

تصدرت أغنية "Golden" لفرقة الفتيات الخيالية HUNTR/X، والتي يشارك فيها كل من المغنيات EJAE وAudrey Nuna وRei Ami، قائمة الأغاني لهذا الأسبوع، لتحقق بذلك أسبوعها الثاني في المركز الأول.

أما عن باقي الأغاني، فحقق كل من "Your Idol" لفرقة Saja Boys، والتي يشارك فيها كل من Andrew Choi وNeckwav وDanny Chung وكيفن وونغ من فرقة U-KISS وسامويل لي، المركز الرابع. فيما قفزت أغنية "Soda Pop" لفرقة Saja Boys إلى المركز الخامس، بينما دخلت أغنية "How It’s Done" لفرقة HUNTR/X المراكز العشرة الأولى بعد أن قفزت من المركز 14 إلى المركز 10.

كما يعتبر "KPop Demon Hunters" خامس فيلم في التاريخ يحقق أربعة أغنيات في المراكز العشرة الأولى، وأول فيلم يحقق ذلك منذ فيلم "Waiting to Exhale" (في انتظار الزفير) في عام 1995. ويعتبر أيضًا أول فيلم يحقق ثلاثة أغاني في المراكز الخمسة الأولى منذ "Saturday Night Fever" في عام 1978.

هذا الإنجاز التاريخي يعد إنجازًا كبيرًا لفريق عمل الفيلم ومطربيه، وهو ما يؤكد على نجاحه الجماهيري والفني.

