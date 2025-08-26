الأربعاء 27 أغسطس 2025
نتفلكس تكشف عن بوستر مسلسلها الجديد "You and Everything Else"

دراما You and Everything
دراما You and Everything Else، فيتو

أعلنت منصة نتفليكس عن البوستر الرسمي لدراما "You and Everything Else"، المقرر عرضها في الثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل.

 المسلسل من بطولة الممثلتين كيم غو أون وبارك جي هيون، وتدور قصته حول رحلة صداقة طويلة ومعقدة.

قصة مسلسل You and Everything Else

ويُقدم العمل حكاية الصديقتين المقربتين ريو إيون جونغ وتشيون سانغ يون، اللتين ارتبطتا بعلاقة متينة منذ أيام الدراسة، لكنها لم تخلُ من التوتر والغيرة مع تقدمهما في السن. 

تختار كل منهما مسارًا مهنيًا مختلفًا؛ فتصبح إيون جونغ كاتبة دراما، بينما تحقق سانغ يون نجاحًا باهرًا كمنتجة أفلام.

وتتخذ القصة منعطفًا دراميًا عندما تجتمع الصديقتان مجددًا في الأربعينيات من عمرهما، وتكون سانغ يون في مواجهة مرض خطير. حينها، تطلب من صديقتها القديمة إيون جونغ أن تكون سندها في أيامها الأخيرة. 

وتستعرض دراما “You and Everything Else” عبر الأحداث التي تمتد لعقود، مزيجًا من المشاعر الإنسانية العميقة، بما في ذلك الوفاء، والحنين، والغيرة، والمصالحة. 

ويهدف المسلسل إلى تسليط الضوء على المعنى الحقيقي للصداقة، وقدرتها على الصمود أمام أصعب تحديات الحياة.

