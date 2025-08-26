صحيفة إسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع الأحد لهذا السبب

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي، سيجتمع مرة أخرى الأحد المقبل لمناقشة الخطط العسكرية في قطاع غزة.



وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن المجلس الوزاري المصغر لم يناقش جبهة غزة بشكل خاص، بل كانت ضمن العرض الأمني العام.

وتجمع مئات المحتجين مساء اليوم أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، وتحديدًا في الساحة المعروفة بـ"ميدان الرهائن"، في مظاهرة جديدة تطالب بإنهاء الحرب المستمرة على غزة والتوصل إلى اتفاق يضمن عودة الأسرى الإسرائيليين.

احتجاجات في إسرائيل لوقف حرب غزة

ورفع المتظاهرون الأعلام واللافتات التي حملت شعارات من بينها: "أوقفوا الحرب الآن" و"الحياة لأبنائنا الأسرى أهم من استمرار القتال". كما هتف المشاركون ضد الحكومة، محمّلينها مسؤولية إطالة أمد العمليات العسكرية وما يترتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية.

تصاعد الغضب الشعبي الإسرائيلي

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ حجم المشاركة في هذه المظاهرات يزداد أسبوعًا بعد آخر، في ظلّ شعور متنامٍ بالإحباط لدى عائلات الرهائن، الذين يرون أن الحكومة الحالية تضع الاعتبارات السياسية فوق مصلحة الأسرى.

وبحسب مراقبين، فإن التظاهرات باتت تتخذ طابعًا أكثر حدة، إذ لم تقتصر على المطالبة بصفقة تبادل، بل امتدت إلى المطالبة العلنية بوقف الحرب فورًا، وهو ما يشكّل ضغطًا إضافيًا على القيادة الإسرائيلية.

