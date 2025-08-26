الأربعاء 27 أغسطس 2025
أمينة تطرح أغنيتها الجديدة "تحت الطلب" من كلمات الراحل أحمد علي موسى (فيديو)

امينة، فيتو
طرحت المطربة الشعبية أمينة أغنيتها الجديدة تحت الطلب، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب. 

أغنية أمينة الجديدة تحت الطلب من كلمات الشاعر الراحل أحمد علي موسى، ومن ألحان محمد عبد المنعم، ومن توزيع محمد عباس. 

أمينة تتحدث عن الخيانة

وكانت المطربة الشعبية أمينة، كشفت حقيقة تعرضها للخيانة، قائلة: "اتعرضت للخيانة كتير، وعلطول جوايا شك إني بتخان".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على قناة "اليوم": "الخيانة مش بس لازم تكون بين زوج وزوجة، ساعات بتكون من صديق أو قريب، حتى الظروف ممكن تخون".

وتابعت: "أصعب خيانة هي خيانة الصحة والمرض، ودايما اسأل ربنا واقوله يارب ارزقني الصحة والستر، وبشوف أمثلة كتير بتبقى واقفة على رجليها وفي منتهى القوة والثبات ومرة واحدة بيقعوا".

وطرحت الفنانة والمطربة الشعبية أمينة أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أبو سمارة"، على طريقة الفيديو كليب تزامنًا مع احتفالات رأس السنة، وذلك عبر مختلف المنصات والمتاجر الموسيقية وموقع الفيديوهات الشهير الـ"يوتيوب".

أغنية أبو سمارة لـ أمينة

أكدت أمينة بأنها تراهن على نجاح كليب "أبو سمارة"، حيث أنه يحمل الكثير من المفاجآت، وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور حين طرحه.

وأضافت أمينة أنها تسعى دائمًا لأختيار كلمات أغانيها بأن تكون قريبة من الناس دون أن تتخطى الحدود غير المرغوب فيها لتتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا لإرضاء جميع الأذواق.

وأشارت إلى أن كليب "أبو سمارة" هو من كلمات ياسمينا وألحان خالد سلطان ومحمد غنيم ومن توزيع إسلام شيبسى وميكس وماستر أحمد جودة وإخراج هيثم عنتر.

أغنية أمينة الجديدة المطربة الشعبية أمينة أغاني أمينة

