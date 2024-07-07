رثاء خاص من أمينة لشقيقتها في ذكرى رحيلها (صور)

رثت المطربة الشعبية أمينة شقيقتها الراحلة عزة الذي يصادف اليوم الأحد ذكرى رحيلها.

أمينة ترثي شقيقتها الراحلة

وقالت أمينة في هذا السياق: النهاردة ٧/٧ ذكرى وفاة أختى وأمى حبيبتي خمس سنين خمس سنين حصل فيهم حاجات كتير قوى كل اللى عايزة أقوله ليكى أنك وحشتينى جدًا جدًا جدًا وحضنك ده وحشنى قوى يا زوزة بصى أنتى كان وجودك مهم بشكل غريب بجد أنا عرفت قيمتك قوى دلوقتى.

وأضافت: أنا عارفاها من زمان بس دلوقتى أكتر كنتى فاتحة البيت وكان قايم بحسك ونضيف وجميل دلوقتى تحسى انك داخله بيت طلبة مفيهوش روح ولا أى حاجة كرهت أدخل البيت وانتى مش فيه بجد كنتى حاجة مهمة أوى أوى أوى ولو انتى موجودة ما كانش اللى بيحصل ده بيحصل لسه وحشتينى يا أختى أوى أوى أوى. الفاتحة والدعاء لكل من رحلوا عنا.. أختي عشقي، وإسكندرية عشقي ذكرياتى فيها معاكى عشق الله يرحمك ويحسن إليكى يا أختى يارب.