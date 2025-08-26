الأربعاء 27 أغسطس 2025
فتاة من خارج الوسط الفني، المخرج عثمان أبو لين يحتفل بزفافه

المخرج عثمان ابو
المخرج عثمان ابو لبن

احتفل المخرج عثمان ابو لبن بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، في حضور من الأصدقاء والأهل.

وقام المخرج عثمان أبو لبن بنشر صور من حفل زفافه عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي، وانهالت عليه المباركات من الجمهور والأصدقاء.
 

يذكر أن آخر أعمال المخرج عثمان أبو لبن هو فيلم طه الغريب، الذى كان قد رشح لبطولته النسائية الفنانة ياسمين رئيس لبطولة فيلم “طه الغريب”، بدلا من الفنانة مي عمر التي اعتذرت عن العمل نظرًا لانشغالها بأعمال فنية أخرى.

 

الفنانة ياسمين رئيس

وكشف مصدر مقرب من ياسمين أنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا حتى الآن بالمشاركة في بطولة العمل، كما أن عثمان أبو لبن قد رشح عددا آخر من النجمات، حتى يتمكن من البدء في تصوير الفيلم خلال الأيام القليلة القادمة.

 

فيلم طه الغريب

ويعد فيلم طه الغريب من الأعمال السينمائية الرومانسية المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، الذي كتب له السيناريو، وكان من المفترض أن يتم البدء في تصوير العمل منذ عدة أشهر، بمشاركة الفنان حسن الرداد، إلا أنه تم تأجيله نظرًا لانشغال الرداد بتصوير مسلسل “عقبال عندكوا”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

