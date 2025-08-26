رئيس حي غرب الإسكندرية تتابع فاعليات اليوم الثاني لسوق اليوم الواحد

شهدت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب الإسكندرية اليوم الثاني لسوق اليوم الواحد ، والذي تتم إقامته علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع ببشاير الخير ٣، ٥ بالقباري ، وذلك بوجود سكرتير عام الحي.

بناء على التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وفي إطار مبادرة أسواق اليوم الواحد، والاهتمام بمناطق التطوير الحضاري

هذا وقد اشتمل السوق علي منافذ لبيع السلع الأساسية من أرز وزيت وسكر ولحوم وأسماك وخضروات وفاكهة، وذلك لتسهيل وصول المنتجات مباشرة إلي المستهلك بأسعار مخفضة وجودة عالية



كما اشتمل السوق علي عرض للمنتجات اليدوية لعدد من السيدات، وتم التنويه عن مشروعك وطرق التواصل مع وحدة حماية الطفولة بالحي

هذا وقد شهد السوق إقبالا من المواطنين، وأثنت رئيس الحي علي جودة السلع المقدمة للمواطنين بأسعار مخفضة

كما تواجدت سيارة خدمات المركز التكنولوجي المتنقل، فضلا عن تواجد خدمات الفرق الطبية والمبادرات الرئاسية من الكشف المبكر عن الأورام وقياس السكر والضغط والتحاليل المجانية



وجاء ذلك بوجود مديري المتابعة الميدانية وإشغال الطريق والوحدة الإدارية ببشاير الخير والعلاقات العامة والإعلام ومشروعك والكهرباء ووحدة حماية الطفولة بالحي والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة

