الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس حي غرب الإسكندرية تتابع فاعليات اليوم الثاني لسوق اليوم الواحد

الاسكندريه
الاسكندريه

شهدت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب الإسكندرية اليوم الثاني لسوق اليوم الواحد ، والذي تتم إقامته علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع ببشاير الخير ٣، ٥ بالقباري ، وذلك بوجود سكرتير عام الحي.

5 رسائل من وزير الخارجية إلى جوناثان باول للإفراج عن أحمد عبد القادر في لندن (إنفوجراف)

تستخدم سيارات الإسعاف للتمويه، الداخلية تكشف تفاصيل الإيقاع بأخطر عصابة لترويج المخدرات

بناء على التوجيهات والتكليفات الصادرة من  الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وفي إطار مبادرة أسواق اليوم الواحد، والاهتمام بمناطق التطوير الحضاري

هذا وقد اشتمل السوق علي منافذ لبيع السلع الأساسية من أرز وزيت وسكر ولحوم وأسماك وخضروات وفاكهة، وذلك لتسهيل وصول المنتجات مباشرة إلي المستهلك بأسعار مخفضة وجودة عالية
 

كما اشتمل السوق علي عرض للمنتجات اليدوية لعدد من السيدات، وتم التنويه عن مشروعك وطرق التواصل مع وحدة حماية الطفولة بالحي

هذا وقد شهد السوق إقبالا من المواطنين، وأثنت رئيس الحي علي جودة السلع المقدمة للمواطنين بأسعار مخفضة

كما تواجدت سيارة خدمات المركز التكنولوجي المتنقل، فضلا عن تواجد خدمات الفرق الطبية والمبادرات الرئاسية من الكشف المبكر عن الأورام وقياس السكر والضغط والتحاليل المجانية

وجاء ذلك بوجود مديري المتابعة الميدانية وإشغال الطريق والوحدة الإدارية ببشاير الخير  والعلاقات العامة والإعلام ومشروعك والكهرباء ووحدة حماية الطفولة بالحي والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندسة زينب السيد لسوق اليوم الواحد الاسكندرية

مواد متعلقة

5 رسائل من وزير الخارجية إلى جوناثان باول للإفراج عن أحمد عبد القادر في لندن (إنفوجراف)

تستخدم سيارات الإسعاف للتمويه، الداخلية تكشف تفاصيل الإيقاع بأخطر عصابة لترويج المخدرات

أمين الفتوى يوضح حكم الزكاة على العقارات المؤجرة والأراضي الفضاء (فيديو)

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

دراسة تحذر: موجات الحر المتكررة تسرع الشيخوخة البيولوجية

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads