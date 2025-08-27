الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع كبير في الليمون وانخفاض 5 أصناف منها الخيار

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 14 جنيها إلى 18 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 50 إلى 60 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، بانخفاض 2.5 حنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات،.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض حنيه عن سعره السابق.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض حنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 12 إلى 24 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 6 إلى 7 جنيهات.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 13 إلى 17 جنيها، بانخفاض حنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 12 إلى 15 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر البامية من 15 إلى 40 جنيهًا.
  4. تراوح سعر قثاء بين 7 إلى 11 جنيها.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 6 جنيهات إلى 18 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

