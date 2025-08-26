وزير قطاع الأعمال يبحث توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الشركات التابعة

في إطار توجه وزارة قطاع الأعمال العام نحو تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من أحدث التقنيات لرفع كفاءة الأداء وتطوير بيئة العمل بالشركات التابعة، التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركتي "مسار" للاستشارات وتطوير الأعمال، و"GAIA" المتخصصة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي.

تناولت المباحثات فرص التعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام والشركات القابضة والتابعة لها من جهة، وكل من شركتي مسار وGAIA من جهة أخرى، وذلك بهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمتابعة آليات التشغيل، تطوير كفاءة الأداء، ودعم خطط التحول الرقمي بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز الحلول التكنولوجية التي يمكن تقديمها، ومن بينها: إدارة المخاطر وسلامة العمليات، تعزيز الكفاءة التشغيلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، الصيانة التنبؤية لتقليل الأعطال وخفض التكاليف وإطالة العمر التشغيلي للمعدات، ودمج التكنولوجيا الحديثة في بيئات العمل المختلفة.

أكد المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لمستقبل شركات قطاع الأعمال العام، وأوضح أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة، وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الوزارة ترحب بالتعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة والشركات الرائدة في هذا المجال، من أجل تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تساعد على تحسين بيئة العمل وتطوير آليات التشغيل بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل.

