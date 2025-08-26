الأربعاء 27 أغسطس 2025
مواجهة الانحياز والتعصب، أبرز ما نوقش في ورشة التحليل الرياضي

ورشة التحليل الرياضي
ورشة التحليل الرياضي بالأعلى للإعلام، فيتو

عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين، ثالث الورش التدريبية المتخصصة بعنوان: "الإعلام والتحليل الرياضي.. من التفاعل الجماهيري إلى صناعة التأثير"، تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس، بحضور أعضاء اللجنة والكاتب الصحفي حسن خلف الله، رئيس الرابطة، وعدد من النقاد الرياضيين.

ورشة التحليل الرياضي

وشهدت ورشة العمل مناقشات ثرية خلال المحاضرات بين المحاضرين والمشاركين حول «سبل مواجهة الانحياز وتأجيج التعصب» و«فلسفة الإعلام الرياضي: الواقع والمستقبل»، وكذلك «كيفية إدارة البطولات العالمية والدورات الأوليمبية والتعامل مع المراكز الصحفية والمصادر»، و«التعليق والتحليل بين الحياد والانتماء»، و«أساسيات التحليل الرياضي الاحترافي في الإعلام الرياضي».

وقدم المحاضرات خلال ورشة العمل، كل من: طارق دياب، خبير الإدارة الرياضية ومدير الإعلام السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والدكتور محمد فضل الله، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، والكاتبة الصحفية عبير أنور، عضو اللجنة، وعادل ماهر، الخبير الإعلامي عضو اللجنة، وعبدالفتاح حسن، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق ورئيس قناة النيل للرياضة الأسبق عضو اللجنة.

