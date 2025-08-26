محمد ممدوح يحاول الانتقام من طه الدسوقي في السادة الأفاضل

تشهد أحداث فيلم السادة الأفاضل محاولة انتقام يقوم بها الفنان محمد ممدوح من ابن عمه الذى يلعب دوره الفنان طه الدسوقي، بعد النصب عليه والاستيلاء على ميراثه.



وانتهى المخرج كريم الشناوي من عملية المونتاج اللازمة لفيلم “السادة الأفاضل” الذي يقوم ببطولته النجمان محمد ممدوح وطه الدسوقي، ومن الممكن أن يتم عرضه منتصف شهر سبتمبر القادم، بناء على رغبة الجهة المنتجة للعمل.

وكان الفنانان محمد ممدوح وطه الدسوقي قد انتهيا من تصوير فيلم “السادة الأفاضل”، الذي يجمعهما للمرة الأولى معًا، حيث من المفترض أن يشارك العمل في موسم الصيف السينمائي، بعدما قررت الشركة المنتجة طرحه بالسينمات خلال الأيام القليلة القادمة.

وتشهد أحداث فيلم السادة الأفاضل خلافات تقع بين محمد ممدوح وأشرف عبد الباقي خلال الأحداث بسبب الصراع على الإرث من جدهما.

وقام الفنان محمد ممدوح بتصوير أحداث فيلم “السادة الأفاضل” بين إحدى المناطق الريفية، حيث يلعب شخصية شاب نشأ في إحدى القرى الريفية، ويبدأ في زراعة الأرض، ولكنه يتعرض لموقف يقلب حياته، ويجعله ينزل للقاهرة بحثًا عن كسب الأموال.

ويشارك الفنان طه الدسوقي ضمن أحداث الفيلم، الذي يعاونه دومًا على فعل الخير.

وتدور أحداث “السادة الأفاضل” في قالب كوميدي، وهو من تأليف: مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي، وهو فيلم بلاك كوميدي من بطولة محمد ممدوح وطه الدسوقي وبيومي فؤاد وأشرف عبد الباقي.

