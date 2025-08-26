المطران عطا الله حنا: السلام بعيد المنال ما لم يقترن بالعدالة ورفع الظلم عن الفلسطينيين

أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن السلام لن يتحقق في المنطقة ما لم يكن مقرونا بالعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني وحريته وكرامته، مشددًا على أن العالم يشهد انهيارًا أخلاقيًا خطيرًا مع استمرار المأساة الإنسانية في غزة.

حرب غزة كشفت عن قساوة العالم

وقال حنا في بيان له، إن "حرب غزة كشفت عن قساوة العالم وهمجيته حيث يقتل المدنيون بدم بارد"، مضيفًا أن هناك "تجار حروب" يمتلكون مصانع للأسلحة ويصدرونها، خاصة من الولايات المتحدة، ما يجعلهم شركاء في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين.

وأضاف: "لقد ضُحك علينا باتفاقيات أوسلو التي لم تحقق شيئًا، وما يجري اليوم في غزة والضفة والقدس يندرج في إطار سياسة إسرائيلية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وشدد المطران حنا على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية "لا تريد سلامًا حقيقيًا"، بل تسعى إلى "تصفية الحقوق الفلسطينية"، مؤكدًا أن "غطرستها وقوتها العسكرية لا يمكن أن تشطب وجود شعب يريد أن يعيش بحرية وسلام في وطنه".

وتابع: "إذا كان حكام إسرائيل يفتقدون إلى العقلانية والرغبة في السلام، فأين هو العالم ولماذا يترك الفلسطينيين فريسة لهذا الإجرام؟".

وختم المطران عطا الله حنا بالتأكيد على أن المطلوب ليس انتظار تغيير في السياسات الإسرائيلية، بل "تغيير واقعنا الفلسطيني والعربي والعالمي ليكون أكثر إنصافًا وعدلًا ونصرة للمظلومين"، داعيًا إلى وقف حرب الإبادة ونزيف الدم في غزة.

