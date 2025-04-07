المطران عطا الله حنا من كنيسة القيامة: صلوا من أجل غزة في أسبوع الآلام

وجه المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، نداءً مؤثرًا إلى جميع الكنائس المسيحية في العالم، بمناسبة احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد البشارة، ودخولها في الأيام المقدسة التي تسبق عيد القيامة المجيد، داعيًا إلى تخصيص الصلوات والدعوات من أجل الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني من حرب إبادة مستمرة، وفق تعبيره.

عيد الفصح المجيد

وقال المطران حنا، في بيان صادر من رحاب كنيسة القيامة بالقدس، إن الكنائس تحتفل هذا العام، شرقًا وغربًا، بعيد الفصح المجيد في اليوم ذاته، مما يمنح هذه المناسبة طابعًا روحيًا ووحدويًا خاصًا، ويجعل من هذا التوقيت فرصة لتوحيد الصوت المسيحي في العالم من أجل فلسطين.

وأضاف: "نتمنى منكم، أيها المسيحيون في كل مكان، وأنتم تسيرون في درب الآلام والقيامة، أن تتذكروا أن هناك شعبًا يعيش معاناة حقيقية يومية، ويواجه آلامًا وأحزانًا تفوق الوصف، وأن ترفعوا الصوت عاليًا مطالِبين بوقف حرب الإبادة".

ودعا المطران حنا إلى إنهاء القتال واستهداف المدنيين، مؤكدًا أن الكنائس المسيحية في القدس طالما نادت بحل عادل للقضية الفلسطينية يصون كرامة وحرية الإنسان الفلسطيني. وأوضح أن "السلام الحقيقي لا يُبنى على القمع والاستبداد وقتل الأبرياء، بل يتحقق عبر العدالة التي تحفظ كرامة الإنسان وتمنحه حقه في الحياة الكريمة، كغيره من شعوب الأرض".

وأعرب عن أسفه لأن الشعب الفلسطيني لا يزال، منذ عشرات السنين، يعيش تحت وطأة المآسي والكوارث والظلم المستمر، وقال: "الغالبية الساحقة من شعوب الأرض تنعم بالسلام، إلا الفلسطينيين الذين يُحكم عليهم بالمعاناة بشكل دائم".

وأكد المطران عطا الله حنا أن الكنيسة ليست مع الحروب أو العنف أو انتهاك كرامة الإنسان، بل تنادي بالسلام العادل الذي يضمن للفلسطينيين حقهم في الحياة بحرية وكرامة. وختم نداءه بالقول: "أي إنسان مؤمن في هذا العالم يجب أن ينحاز للحق والعدل، وأن يصلي من أجل فلسطين، ومن أجل وقف هذه المأساة التي تجاوزت حدود الإنسانية".

يُذكر أن المطران حنا يُعد من أبرز الأصوات المسيحية الفلسطينية الداعية للسلام العادل ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وله مواقف متكررة تندد بالعنف وتدعو لتضامن عالمي من أجل القضية الفلسطينية.

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