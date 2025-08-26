اليوم، فتح باب التظلمات على نتيجة مسابقة البريد المصري 2025 ولمدة أسبوعين

نتيجة مسابقة البريد 2025، يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم الثلاثاء، فتح باب على نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي أجراه للمتقدمين لشغل 2700 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

رابط التظلمات عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2025

وأكد الجهاز أن فتح باب التظلمات على النتيجة يبدأ اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2025 ولمدة أسبوعين عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل، ليتم فحصها بدقة من جانب اللجان المختصة من خلال الرابط هنا.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 2700 وظيفة بالهيئة القومية للبريد من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2025

وعن خطوات الاستعلام عن نتيجة المتقدمين لوظائف بالبريد المصري 2025 بموقع بوابة الوظائف الحكومية، فإنها تتضمن ما يلي:

1- الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا.

2- يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3- تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4- إدخال الرقم القومي.

5- إدخال كود التسجيل.

6ـ الضغط على «استعلام».

ومن المقرر أن يتيح الجهاز للمتقدمين إمكانية التظلم على النتيجة اعتبارًا من غدٍ ولمدة أسبوعين، عبر البوابة ذاتها، باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل.

عدد المتقدمين لوظائف البريد المصري 2025

وتعد مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2025 واحدة من أضخم مسابقات التوظيف التي نظمها الجهاز، والتي تم الإعلان عنها في يناير 2024، وشهدت إقبالًا غير مسبوق، حيث تجاوز عدد المتقدمين حاجز الـ ٢٦٠ ألف متقدم من مختلف المحافظات لشغل 2700 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

وكانت الموافقة الأصلية على المسابقة تنص على شغل 2700 وظيفة موزعة بواقع 900 وظيفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات متتالية، إلا أن الجهاز، وإزاء الإقبال الكبير والعدد الضخم من المتقدمين، حصل على موافقة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاختيار العدد الكامل دفعة واحدة، بحيث يتم تعيين 2700 ناجح من المتقدمين في هذه المسابقة.



وأكد رئيس الجهاز أن الاختبارات تمت داخل مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وذلك وفق أحدث النظم العالمية، بما يضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بدعم خطط الإصلاح الإداري وتطوير الجهاز الحكومي عبر استقطاب الكفاءات المؤهلة القادرة على تلبية متطلبات العمل داخل مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن الجهاز حريص على تعزيز معايير النزاهة والموضوعية في جميع مراحل المسابقة، بدءًا من التقديم الإلكتروني، مرورًا بالامتحانات المميكنة، وصولًا إلى إعلان النتيجة بشكل رسمي وموثق.

