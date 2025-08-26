حتى لا تتكرر كارثة شاطئ أبو تلات، اليوم إغلاق شواطئ الإسكندرية بسبب اضطراب حالة البحر

أعلنت محافظة الإسكندرية برئاسة الفريق أحمد خالد حسن إغلاق شواطئ المحافظة اليوم الثلاثاء، لاضطراب حالة البحر.

يأتي ذلك في ضوء التحذير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أهابت بالمواطنين في محافظة الإسكندرية توخي الحيطة والحذر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، اضطراب في الملاحة على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة بمناطق (مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم)، معلنة أنه إزاء ذلك تقرر إغلاق الشواطئ، اليوم الثلاثاء، لحين تحسن الأحوال الجوية.

وأشارت الأرصاد إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة بمناطق (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم).

ولفتت إلى أن سرعة الرياح من ( 35: 50) كم / ساعة وارتفاع الأمواج من ( 2: 3.5) متر.

وكانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من نشاط للرياح تتراوح سرعته بين 35 و45 كيلومترا في الساعة، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط، لتتجاوز مترين على شواطئ العلمين ومطروح والإسكندرية.

وذكرت أن سرعة الرياح قد تصل من 40 إلى 60 كيلومترًا في الساعة، وبدوره سيؤدي ذلك إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع للأمواج يصل إلى 3 أمتار.

كارثة شاطئ أبو تلات بالعجمي

وشد شاطئ أبو تلات بالعجمي كارثة راح ضحيتها 7 اشخاص غرقا (3 فتيات و4 شباب) وإصابة 11 أخرين.

وبداية المأساة بدأت عندما تجمع نحو 37 فتاة على شاطئ أبو تلات في إطار تدريب شبه منظم، وأثناء اصطفافهن على الرمال، انطلقت إحدى الطالبات تجاه المياه، لتتبعها الأخريات دون تعليمات أو إشراف مباشر وفجأة، باغتتهن موجة بحرية عاتية سحبت عددًا منهن إلى عمق البحر، وبدأت صرخات النجدة تعلو في الأرجاء، وسط مشاهد مروعة من الفزع والعجز.

وقالت إحدى المشرفات على الرحلة: "كانت الأمور تسير بشكل طبيعي ضمن التمرين، إلى أن خرجت إحدى الفتيات عن الصف ودخلت المياه، فتبعتها الأخريات دون انتظار توجيهات. وفجأة، اجتاحتهم موجة عالية، ومعها بدأ الصراخ والانهيار، في لحظات لن تُنسى".



أما أحد شهود العيان، فأوضح أن دخول الفتيات إلى المياه جاء بعد مشادة مع مسؤولي الشاطئ بسبب غياب التذاكر وتعليمات السلامة، مؤكدًا أن الموجة المفاجئة جرفتهن بسرعة إلى الداخل، وتسببت في غرق عدد منهن، رغم تدخل المنقذين ورواد الشاطئ.

وزارة الصحة والسكان أكدت في بيان رسمي أن هيئة الإسعاف وقطاع الرعاية العاجلة والطوارئ استجابوا فورًا، حيث تم إرسال 16 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم إسعاف 3 حالات في موقع البلاغ، ونُقل 13 مصابًا إلى مستشفى العجمي التخصصي و8 آخرين إلى مستشفى العامرية العام.



وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 27 فتاة، بينما فُقدت 6 أرواح بريئة قبل أن يرتفع عدد الضحايا إلى 7 في واحدة من أكثر الحوادث البحرية إيلامًا هذا الصيف وقدمت الوزارة خالص تعازيها لأسر الضحايا، مؤكدة متابعة الحالات المصابة حتى تمام شفائها.

ومن جانبه قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بزيارة المصابين بمستشفى العامرية العام للاطمئنان على صحتهم، وأكد خروج معظم الحالات بعد تماثلهم للشفاء، مع الاستجابة الفورية لشكوى طبية لأحد المواطنين خلال جولته بالمستشفى.

وفي ذات السياق، قررت المحافظة غلق شاطئ أبو تلات بالكامل لحين انتهاء التحقيقات، كما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن إخلاء شواطئ القطاع الغربي والعجمي بالكامل كإجراء احترازي.



كما باشرت نيابات استئناف الإسكندرية التحقيق في الواقعة، وأمرت بندب مفتش الصحة للكشف على جثث الضحايا، واستدعاء مشرفات الرحلة والقائمين على الشاطئ، للوقوف على مدى الالتزام بتعليمات السلامة، والتأكد من رفع الرايات الحمراء التي تحذر من السباحة في ظل اضطراب الأمواج.

وأكدت المحافظة أن الراية الحمراء كانت مرفوعة على الشاطئ وقت الحادث، في إشارة واضحة إلى خطورة السباحة بسبب ارتفاع الأمواج، وهو ما تجاهلته إدارة الرحلة على ما يبدو.

ودعت وزارة الصحة والسكان، وكذلك محافظة الإسكندرية، جميع المواطنين والمصطافين إلى الالتزام التام بتعليمات السلامة على الشواطئ، خاصة خلال الرحلات الجماعية، حفاظًا على الأرواح ومنعًا لتكرار مثل هذه الكوارث.

