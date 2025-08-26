بعد نهاية الجولة الثانية النارية، ترتيب الدوري الإنجليزي وموقف ليفربول

الدوري الإنجليزي، أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز مثير لليفربول في اللحظات الأخيرة، على حساب مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2 مساء الإثنين.



وانطلقت الجولة الثانية مساء الجمعة الماضي بفوز ساحق لتشيلسي على حساب مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 5-1.



كما فاز توتنهام على مضيفه مانشستر سيتي بثنائية دون رد في مواجهة تركت ردود فعل واسعة بينما تغلب بيرنلي على ضيفه سندرلاند بنفس النتيجة.

وفي نفس الجولة تغلب برينتفورد على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 1-0 كما تغلب بورنموث على وولفرهامبتون بنفس النتيجة بينما اكتسح آرسنال ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 5-0.



كما حقق إيفرتون فوزًا مثيرًا على حساب برايتون بنتيجة 2-0 كما تعادل كريستال بالاس مع ضيفه فولهام بنتيجة 1-1 كما حقق مانشستر يونايتد نفس النتيجة أمام مضيفه فولهام.

وحققت 3 أندية العلامة الكاملة بعد مرور جولتين وهي آرسنال وتوتنهام وليفربول بالفوز في أول مباراتين.



وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية:

1. آرسنال (6 نقاط)

2. توتنهام (6 نقاط)

3. ليفربول (6 نقاط)

4. تشيلسي (4 نقاط)

5. نوتنجهام فورست (4 نقاط)

6. مانشستر سيتي (3 نقاط)

7. سندرلاند (3 نقاط)

8. إيفرتون (3 نقاط)

9. بورنموث (3 نقاط)

10. برينتفورد (3 نقاط)

11. بيرنلي (3 نقاط)

12. ليدز يونايتد (3 نقاط)

13. فولهام (نقطتان)

14. كريستال بالاس (نقطتان)

15. نيوكاسل يونايتد (نقطة واحدة)

16. مانشستر يونايتد (نقطة واحدة)

17. أستون فيلا (نقطة واحدة)

18. برايتون (نقطة واحدة)

19. وولفرهامبتون (دون نقاط)

20. وست هام يونايتد (دون نقاط)

