حسمها هدف قاتل في الدقيقة 100، أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي (فيديو)

مباراة ليفربول ونيوكاسل، انتزع فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من مضيفه نيوكاسل يونايتد (3-2) في الوقت القاتل للقاء الذي جمعهما مساء أمس الإثنين، على ملعب "سانت جيمس بارك" في ختام الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل

وافتتح أهداف ليفربول الهولندي ريان جرافينبيرش في الدقيقة 35 بتسديدة سكنت شباك نيوكاسل يونايتد.

وأنهى فريق نيوكاسل يونايتد المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه الإنجليزي أنتوني جولادون للخشونة في الدقيقة 45+1.

جوردون يترك نيوكاسل بعشرة لاعبين بعد تدخل عنيف على فان دايك 🟥😱#الدوري_الإنجليزي | #نيوكاسل_ليفربول pic.twitter.com/0k1Bg8Ul1R — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2025



وفي بداية الشوط الثاني نجح ليفربول في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 46 بتسديدة من اللاعب الفرنسي هوجو إيكتيكي.

هوغو إيكيتيكي يضاعف النتيجة لصالح ليفربول بهدف مبكر مع انطلاق الشوط الثاني 🔥⚽️ #الدوري_الإنجليزي | #ليفربول_نيوكاسل pic.twitter.com/RIfuf5mpXi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2025



وفي الدقيقة 57 حدثت انتفاضة لأصحاب الأرض وأعاد برونو جيماريش الأمل لنيوكاسل وتمكن من إحراز هدف في الدقيقة 57 بعد محاولات مكثفة أمام مرمى أليسون حارس ليفربول.



كما كللت هذه الانتفاضة لنيوكاسل وتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 87 عن طريق ويليام أوسولا في الدقيقة 87 بعد خطأ دفاعي واضح من ليفربول.



ولكن الرياح تأتي لم تشتهي السفن باغت البديل ريو نجوموها أصحاب الأرض بهدف الفوز لمصلحة ليفربول في الدقيقة 90+10 بعد تسديدة سكنت شباك نيوكاسل.



في الوقت الحاسم 😱⚽️ ريو نغوموها يسجل الهدف الثالث لليفربول 🔥🔥🔥#الدوري_الإنجليزي | #نيوكاسل_ليفربول pic.twitter.com/Lxmj68584B — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2025

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده بقيادة مدربه أرني سلوت إلى 6 نقاط بعد الفوز الثاني على التوالي، فيما يبقى رصيد نيوكاسل بقيادة مدربه إيدي هاو عند نقطة واحدة.



وكان فريق ليفربول حقق انتصاره الثاني على التوالي، بعد أن استهل حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليج" بالفوز على ضيفه بورنموث (4-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم 15 أغسطس الجاري، على ملعب "أنفيلد".

بينما مني نادي نيوكاسل يونايتد بالهزيمة الأولى في الموسم الجديد للدوري (2025-2026) بعد تعادله خارج أرضه أمام فريق أستون فيلا من دون أهداف في الجولة الافتتاحية يوم 16 أغسطس 2025، على ملعب "فيلا بارك".

