الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسمها هدف قاتل في الدقيقة 100، أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي (فيديو)

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

مباراة ليفربول ونيوكاسل، انتزع فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من مضيفه نيوكاسل يونايتد (3-2) في الوقت القاتل للقاء الذي جمعهما مساء أمس الإثنين، على ملعب "سانت جيمس بارك" في ختام الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 

أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل

وافتتح أهداف ليفربول الهولندي ريان جرافينبيرش في الدقيقة 35 بتسديدة سكنت شباك نيوكاسل يونايتد.

وأنهى فريق نيوكاسل يونايتد المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه الإنجليزي أنتوني جولادون للخشونة في الدقيقة 45+1.


وفي بداية الشوط الثاني نجح ليفربول في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 46 بتسديدة من اللاعب الفرنسي هوجو إيكتيكي.


 وفي الدقيقة 57 حدثت انتفاضة لأصحاب الأرض وأعاد برونو جيماريش الأمل لنيوكاسل وتمكن من إحراز هدف في الدقيقة 57 بعد محاولات مكثفة أمام مرمى أليسون حارس ليفربول.
 

كما كللت هذه الانتفاضة لنيوكاسل وتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 87 عن طريق ويليام أوسولا في الدقيقة 87 بعد خطأ دفاعي واضح من ليفربول.


ولكن الرياح تأتي لم تشتهي السفن باغت البديل ريو نجوموها أصحاب الأرض بهدف الفوز لمصلحة ليفربول في الدقيقة 90+10 بعد تسديدة سكنت شباك نيوكاسل.
 

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده بقيادة مدربه أرني سلوت إلى 6 نقاط بعد الفوز الثاني على التوالي، فيما يبقى رصيد نيوكاسل بقيادة مدربه إيدي هاو عند نقطة واحدة.
 

وكان فريق ليفربول حقق انتصاره الثاني على التوالي، بعد أن استهل حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليج" بالفوز على ضيفه بورنموث (4-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم 15 أغسطس الجاري، على ملعب "أنفيلد".

 

بينما مني نادي نيوكاسل يونايتد بالهزيمة الأولى في الموسم الجديد للدوري (2025-2026) بعد تعادله خارج أرضه أمام فريق أستون فيلا من دون أهداف في الجولة الافتتاحية يوم 16 أغسطس 2025، على ملعب "فيلا بارك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي البريمير ليج مباراة ليفربول ونيوكاسل أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads